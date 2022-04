Kako priti do sodobnega zdravstva, 3.

V Dnevniku 5. aprila 2022 je Zdravko Petrič zapisal, da se z mojim konceptom »sodobnega« zdravstva ne strinja (ni treba sodobno pisati v navednicah). Povsem legitimno je, da se vsi z vsem ne strinjamo. Kar najbolj nazorno sem skušal prikazati, da je zasebno ambulantno izvajanje zdravstvenih storitev bolj dostopno do nekaterih diagnostičnih in terapevtskih možnosti. Plediram, naj tisti, ki mislijo drugače, ponudijo boljše rešitve, ne pa da samo kritizirajo. Deplasirano je predvidevanje pisca, da sem član ene od vladajočih političnih strank. Da vas potolažim. Nisem in nikoli nisem bil.