Velenjčani so po domači zmagi z 29:22 gostovali pri devetouvrščeni ekipi francoske lige in v drugem polčasu pred 4000 gledalci v dvorani La Parnasse kar desetkrat zaostajali že za pet golov, prvič pri 21:16 v 34. minuti. Kljub zaostanku s 23:28 v 45. minuti je bilo jasno, da bi morali Francozi – zaradi pravila o večjem številu doseženih golov v gosteh – za napredovanje slaviti s plus osem, saj so jih v Sloveniji dosegli le 22. Tudi v nadaljevanju je mlada ekipa trenerja Zorana Jovičića (Tajnik, Verdinek in Haseljić po šest golov) z zrelo igro obvladovala položaj, čeprav si je Nimes v zadnji minuti priigral rekordno prednost šestih golov (30:24), zdržala psihološki pritisk in si priigrala četrtfinale, v katerem se bo pomerila z Benfico. Ta je trenutno tretja v portugalski ligi, v osmini finala pa je po porazu proti Toulousu v Franciji s 34:38 doma slavila s 36:30.

»Nimes je bil favorit na obeh tekmah. A če ne bi v drugem polčasu v Franciji naredili nekaj neumnosti v igri in zgrešili nekaj stoodstotnih priložnosti, bi zadevo z napredovanjem rešili že prej. V skupnem seštevku obeh tekem je zmagala naša enotnost, mladost, želja, volja, borbenost,« je dejal Gorenjev trener Zoran Jovičić, ki je lani ekipo pripeljal do polfinala pokala EHF, nato pa je izpadla proti grškemu klubu AEK. »Ljudje naj se zavedajo, da je naša ekipa ekstremno mlada, a igra zelo zrelo in pametno. Ponosen sem na svoje igralce in na to, da smo prišli tako daleč v Evropi, česar verjetno ni nihče pričakoval. Glede na vse okoliščine lahko rečem, da smo najboljši klub na svetu.«

Po osmini finala je v evropski ligi ostalo osem klubov iz osmih različnih držav: Nemčije (Magdeburg), Francije (Nantes), Poljske (Wisla Plock), Švice (Kadetten), Danske (GOG Gudme), Portugalske (Benfica), Hrvaške (Nexe Našice) in Slovenije (Gorenje). Med elitno osmerico se je mukoma prebil tudi branilec naslova Magdeburg, ki je zmagoviti gol za končnih 36:35 dosegel slabih 15 sekund pred koncem. Pari četrtfinala, zadnjega dejanja pred sklepnim turnirjem (final four), so Benfica – Gorenje, Nexe Našice – GOG Gudme, Kadetten – Wisla in Nantes – Magdeburg. Velenjčani so z izločitvijo nosilca Nimesa prevzeli njegovo vlogo, zato bodo imeli proti Benfici prednost domačega igrišča na povratni tekmi.

Jovičićevi četi gre na roko tudi dejstvo, da zdaj sledi skoraj tritedenski evropski premor (prva tekma na Portugalskem bo 26. aprila, povratna v Sloveniji 3. maja), vmes pa bo tudi reprezentančni premor zaradi kvalifikacij za SP 2023 za moške. »To nam bo prišlo zelo prav, da se vsaj malce regeneriramo. Tekmovalni ritem je zelo hud, vsi smo že načeti, z uvrstitvijo v četrtfinale smo si vse skupaj še podaljšali. Želim si, da vsi ostanemo zdravi, in če ta nori ritem uspešno preživimo, naj zraven spomenika Titu (Josip Broz, op. p.) v Velenju postavijo tudi spomenike mojim fantom,« je slikovito dejal Jovičić. Ob tem je neverjeten tudi podatek, da bo Gorenje v letošnji evropski sezoni odigralo najmanj 14 tekem: deset v skupinskem delu ter po dve v osmini finala in četrtfinalu, ob morebitnem napredovanju na sklepni turnir najboljše četverice bi se to število povzpelo na kar 16.