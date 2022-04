V spomin Emeriku Bernardu (1937–2022): V obliki svetlobe in potez ljubezni

Človek občuti manko, ko umre velik umetnik iz njegovega okolja. Dokler je med živimi, pa čeprav težko bolan, to vseeno ponuja nekakšen občutek utehe. Ko pa odide, ostane praznina, pa čeprav ostanejo njegovi otroci – velika dela sinteze slovenskega modernizma in postmodernizma, slike, ki si zaslužijo mesto med največjimi na svetu. V 85. letu nas je namreč zapustil slikar in akademik Emerik Bernard, upokojeni redni profesor za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, umetnostni teoretik in prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo.