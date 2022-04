Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je Gibanje Svoboda v predvolilnih soočenjih uvrstilo med neparlamentarne stranke, kot je v mnenju zapisala tudi pravna služba RTVS. Golobova stranka je namreč želela status parlamentarne stranke dobiti na podlagi tega, da sta se stranki priključila dva aktualna poslanca.

Enako mnenje je pravna služba RTVS podala tudi v primeru Naše Dežele Aleksandre Pivec. Tudi k njej sta prestopila dva aktualna poslanca. A je vodstvo RTVS povozilo pravno mnenje in Pivčevi dodelilo status parlamentarne stranke, češ da je stranka Pivčeve »pravna naslednica stranke DeSUS«. Tej razlagi je nasprotovalo več pravnikov.

Golobova stranka se je na to odločitev najprej pritožila, nato pa vložila tožbo na upravno sodišče. Hkrati so se odločili za bojkot predvolilnih soočenj na RTVS.

Upravno sodišče je v odločitvi poudarilo, da so izkazali nastanek težko popravljive škode, »ki je, potem ko bo volilne kampanje enkrat konec, ne bo mogoče več odpraviti«, so zapisali v Gibanju Svoboda. Dodali so, da je sodišče presodilo, da gre za škodo zaradi »posega v ustavni pravici iz 43. člena Ustave«. Dodali so, da je sodišče ugotovilo tudi, da bi moral pravila za razpolago programskega časa za volilno kampanjo državnozborskih volitev 2022 sprejeti Programski svet RTVS, in »ne generalni direktor, katerega presoja je bila v konkretni zadevi arbitrarna«.

Zapisali so tudi, da je sodišče ugovore RTVS, da ne gre za ustavne pravice, pač pa da gre za »premoženjsko razmerje v zvezi z brezplačno predstavitvijo političnih kandidatov« ter da gre za stvar svobodnega in avtonomnega oblikovanja programov in uredniške politike javnega zavoda, označilo za neutemeljene. Uredniško avtonomijo je RTVS omejil zakonodajalec iz razlogov, ki so vezani na pomen demokratičnosti volitev, volilne kampanje in ustavnih pravic volivcev in kandidatov na volitvah.

Gibanje Svoboda bo tako že v četrtek na RTVS sodelovala na soočenju parlamentarnih strank. Prisotnost je stranka že potrdila na Twitterju, kjer so zapisali, da bo stališča o zunanji politiki zastopala Marta Kos, nekdanja veleposlanica in Golobova svetovalka za zunanjo politiko.