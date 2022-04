»Bo,« je Plenković odgovoril na novinarsko vprašanje, ali bo Hrvaška sledila primeru drugih članic Evropske unije, ki so v zadnjih dneh izgnale več ruskih diplomatov. Kdaj bo to storila, ni pojasnil.

Premier je bil kratek tudi ob vprašanju o rekonstrukciji vlade. Ta se bo zgodila, ko bo odločil on, je dejal med obiskom del na avtocesti A11 pri Sisku. Dodal je, da ga »zabavajo neresnice«, ki o rekonstrukciji vlade krožijo v medijih.

Predsednik poslanske skupine HDZ Branko Bačić je na današnji novinarski konferenci napovedal, da se bo rekonstrukcija vlade verjetno zgodila po velikonočnih praznikih. Bačić o imenih ministrov, ki jih bodo zamenjali, ni hotel govoriti, poudaril je le, da bo o tem kmalu odločil Plenković.

Norveška izgnala tri ruske diplomate

Norveška je postala zadnja v vrsti evropskih držav, ki je kot odgovor na rusko vojno v Ukrajini izgnala tri ruske diplomate, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izgnani diplomati se ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso združljive z njihovim diplomatskim statusom, je danes sporočilo norveško zunanje ministrstvo.

To potezo so motivirala šokantna razkritja grozodejstev, ki so jih v Ukrajini zagrešile ruske sile, zlasti v kraju Buča, je dejala zunanja ministrica Anniken Huitfeldt.

Rusija je medtem že napovedala, da bo storila enako. »Rusija bo odgovorila enako,« je za rusko tiskovno agencijo Tass povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zakharova.

V zadnjih dneh je bilo po usklajenih potezah držav članic EU izgnanih več kot 200 ruskih diplomatov in drugih uslužbencev na veleposlaništvih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Samo Nemčija in Francija sta v ponedeljek napovedali izgon več kot 70 ruskih uradnikov.

V kasneje so temu sledile še Italija, Španija, Slovenija in Grčija tudi sama Evropska unija je skupino ruskih uradnikov, ki sodelujejo z njenimi institucijami, razglasila za nezaželene osebe. Izgon diplomatov je danes napovedala tudi Hrvaška.