Hrvaška bo za velikonočne praznike sprostila velik del protikoronskih ukrepov, Covidna potrdila bodo v celoti odpravili v javnih službah in na zasebnih slavjih. Zahtevali naj bi jih samo še na množičnih dogodkih v zaprtih prostorih in pri prehajanju meje, piše Jutarnji list, ki se sklicuje na vir blizu nacionalnega štaba civilne zaščite.

Ker gre za neuradne informacije in bo nacionalni štab civilne zaščite končno odločitev sprejel v prihodnjih dneh, obstaja možnost, da sprostijo tudi ukrepe, povezane s prehajanjem meje. Izkušnje iz minulih dveh let namreč kažejo, da je Hrvaška prehajanje meje olajšala prav pred velikonočnimi prazniki. Takrat se v državo vrne veliko Hrvatov, ki živijo ali delajo v tujini.

Hrvaška bo po pisanju Jutarnjega lista sprostila tudi nekatere druge ukrepe. V odprtih in zaprtih prostorih ne bo več omejitev zbiranja ljudi, ne glede na covid potrdila. Gostinski lokali in klubi, ki so zdaj lahko odprti do 2. ure zjutraj, bodo lahko odprti tako kot v času pred pandemijo.

Uporaba mask bo še vedno obvezna v javnem prevozu in trgovinah. V kinematografih in gledališčih ter na delovnih mestih bi uporaba mask ostala samo še kot priporočilo. Prav tako naj maske ne bi bile več obvezne v šolah in na fakultetah, odpravili pa bi lahko tudi testiranje učencev v primeru, če se v razredu pojavi učenec s pozitivnim covid testom.

Število novookuženih oseb in hospitaliziranih bolnikov se na Hrvaškem zmanjšuje. 5. marca je bilo v bolnišnicah 971 covidnih bolnikov, v torek, 5. aprila, pa 619. V torek so v zadnjih 24 urah na Hrvaškem zabeležili 835 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, število aktivnih primerov pa je bilo skupno 7321.

Na Kitajskem zabeležili največ okužb s koronavirusom od začetka pandemije

Medtem ko se v Evropi razmere umirjajo, pa so na Kitajskem danes zabeležili 20.472 okužb z novim koronavirusom. To je najvišje dnevno število okužb v državi, ki so ga navedle oblasti, tudi v času največjega razmaha epidemije, ki je najprej izbruhnila v okolici kitajskega mesta Wuhan.

Večina primerov je sicer brez simptomov, oblasti pa tudi niso poročale o smrtnih primerih. Kitajska po navedbah AFP trdi, da je v skoraj dveh letih zaradi koronavirusa v državi umrla le ena oseba. Vendar pa se soočajo z nizko stopnjo precepljenosti, zlasti med starejšimi, zaradi česar so oblasti postavljene pred težko nalogo, da uskladijo ohranjanje javnega zdravja z ohranjanjem gospodarstva.

Več kot 80 odstotkov okužb so zabeležili v Šanghaju, so danes sporočili mestni uradniki. Visoki predstavnik mestnih oblasti je priznal, da je bil Šanghaj »preslabo pripravljen« na izbruh bolezni. Medtem se med prebivalci krepi jeza zaradi pomanjkanja sveže hrane in omejenega gibanja, saj so oblasti podaljšale prvotno predvideno kratkotrajno zaporo.

Kitajska strategija »ničelne tolerance do okužb s koronavirusom"« je zaradi naraščajočega števila primerov na robu zmogljivosti, saj je bilo približno 25 milijonom prebivalcev Šanghaja ukazano, naj ostanejo doma, ker se oblasti trudijo zajeziti izbruh bolezni. Mesto se je prejšnji teden postopoma zaprlo, kar je prineslo tudi panične nakupe in množično testiranje. Kitajska državna televizija CCTV pa je poročala, da bodo v Šanghaju danes začeli z novim krogom testiranja vseh prebivalcev.

Šanghaj »preizkuša svojo moč in vzdržljivost proti virusu«, je danes na tiskovni konferenci dejal visoki mestni zdravstveni uradnik Wu Qianyu. To je bilo zadnje v vrsti mračnih opozoril oblasti, ki kaže na to, da bi zaprtje lahko trajalo dlje časa.

Do marca je Kitajska dnevno število primerov okužbe zmanjševala s hitrimi zaprtji javnega življenja, množičnim testiranjem in strogimi omejitvami mednarodnih potovanj. V zadnjih tednih pa je število primerov doseglo več tisoč na dan, pri čemer je bil Šanghaj glavna tarča zelo nalezljive različice omikron.