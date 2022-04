Stavki so se pridružili največji sindikati državnih uslužbencev in zasebnega sektorja, v Atenah in večjih mestih pa danes pričakujejo ločene demonstracije drugih sindikatov in levičarskih skupin.

Januarja so se cene v primerjavi z letom prej v državi zvišale za 6,2 odstotka, kar je za Grčijo rekordna rast, odkar je leta 2001 sprejela enotno valuto Evropske unije. Februarja so se povzpele na 7,2 odstotka.

Grški premier Kiriakos Micotakis je prejšnji mesec zaradi upada priljubljenosti pred volitvami leta 2023 napovedal paket ugodnosti v višini 1,1 milijarde evrov, ki bi revnim gospodinjstvom pomagal preživeti ob naraščajočih cenah.

Države po vsej Evropi se soočajo z naraščajočo inflacijo, saj so cene energije po ruski invaziji na Ukrajino močno poskočile. Naraščajoči življenjski stroški so sprožili stavke in proteste tudi v Španiji, še poroča AFP.