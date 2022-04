V Savi opazili truplo, poteka iskalna akcija

V torek zvečer je ribič na Čatežu ob Savi v občini Brežice v reki Savi opazil truplo. Gasilci in potapljači v spremstvu policijskega helikopterja in policijskih enot na brežini so s čolni preiskali tok reke do izliva Sotle, a so zaradi noči in zmanjšanje vidljivosti iskanje prekinili.