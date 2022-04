Ruska vojska je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v torek sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska helikopterja, ki sta poskušala evakuirati voditelje ukrajinskega nacionalističnega bataljona Azov, ki brani oblegano pristanišče Mariupolj.

»Prekinili smo nov poskus evakuacije voditeljev nacionalističnega bataljona Azov. Dva ukrajinska helikopterja Mi-8, ki sta poskušala z morja doseči mesto, so sestrelili prenosni protiletalski sistemi,« je povedal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Povedal je, da je Moskva v torek zjutraj predlagala, naj ukrajinski borci položijo orožje in zapustijo mesto »po dogovorjeni poti« na ozemlje pod nadzorom Kijeva. Dejal je, da je ukrajinska vojska ta predlog ignorirala. »Ker Kijev ni zainteresiran za reševanje življenj svojih vojakov, bo Mariupolj osvobojen nacionalistov,« je dejal Konašenkov.

Ruske sile so se osredotočile na »agresivno« operacijo, katere cilj je vzpostaviti popoln nadzor nad regijama Doneck in Lugansk na vzhodu, je medtem danes sporočil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Rusija si še naprej prizadeva tudi za zavzetje Mariupolja, ukrajinska vojska pa že več kot štirideset dni odbija napade na to mesto. Po najnovejših podatkih britanskega ministrstva za obrambo se tudi danes v Mariupolju nadaljujejo hudi spopadi in ruski zračni napadi.

Britanska obveščevalna služba je po navedbah britanskega BBC sporočila, da se tudi humanitarne razmere v mestu poslabšujejo. »Večina mesta je brez možnosti komunikacij, brez zdravil, ogrevanja in vode. Ruske sile so preprečile dostop humanitarnim konvojem, verjetno zato, da bi pritisnile na ukrajinske sile, naj se predajo,« navajajo britanske službe.

Nadaljuje se evakuacija civilistov

Ruski generalmajor Mihail Mizincev je medtem dejal, da humanitarni koridorji za evakuacije civilistov komajda delujejo. Kljub temu so po podatkih Kijeva v torek z ogroženih območij v Ukrajini skupno evakuirali več kot 3800 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Zaporožije so iz večinoma uničenega mesta Mariupolj in bližnjega Berdjanska prepeljali približno 2200 ljudi, je v video sporočilu na Telegramu povedala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Več kot 1000 ljudi so pripeljali na varno tudi iz regije Lugansk, je dodala.

Konvoj sedmih avtobusov so ruske enote za kratek čas zadržale v ukrajinski vasi Manhuš blizu Mariupolja, nato se je moral vrniti. Na poti nazaj so avtobusi lahko pobrali prebivalce Mariupolja in Berdjanska, je dejala Vereščukova. Avtobusnemu konvoju je sledilo več kot 40 zasebnih vozil, zato je bilo moč pričakovati varen prihod še 400 ljudi v Zaporožije, je dejala.

Rusko obrambno ministrstvo pa je po navedbah državne tiskovne agencije Tass ob tem sporočilo, da je bilo v 24 urah iz »nevarnih predelov« Ukrajine, predvsem regij Lugansk in Doneck, evakuiranih več kot 18.600 ljudi.

Lavrov ponovil, da gre v Buči za provokacijo s ciljem škodovati pogajanjem

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je domnevno odkritje številnih trupel civilistov v ukrajinskem mestu Buča, od koder so se umaknile ruske sile, označil za izmišljeno provokacijo, katere namen je spodkopati pogovore med Moskvo in Kijevom. »Postavlja se vprašanje, kaj je namen te povsem neresnične provokacije. Verjamemo, da je namen najti izgovor za propad pogajanj,« je v izjavi za ruske televizije v torek zvečer dejal Lavrov.

Pogovori med Rusijo in Ukrajino se sicer nadaljujejo in potekajo preko videopovezave, ruska stran pa je v torek sporočila, da srečanja na višji ravni ne bo, dokler ne bo dosežen okviren dogovor. Pogovori tečejo okoli nevtralnosti Ukrajine in tega, kdo bo jamčil za njeno varnost. Kijev je pripravljen razglasiti nevtralnost, vendar zahteva mednarodna jamstva za varnost države.

Po mnenju Lavrova je dogajanje v Buči namenjeno zgolj temu, da se odvrne pozornost od pogajanj in tega, da je ukrajinska stran v zadnjih dneh, kot je dejal, začela postavljati nove pogoje. Rusija zanika odgovornost za poboje civilistov v Buči in drugih mestih v bližini Kijeva, od koder so se umaknile ruske sile, ki se zdaj osredotočajo na vzhod in jug Ukrajine.

Po ukrajinskih navedbah naj bi ruske sile brutalno ubile več kot 400 civilistov, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dogajanje označil za genocid. Zahod je zaradi pobojev že napovedal nove ukrepe proti Moskvi.