Pri Brooklynu je izstopal Kyrie Irving, ki je dosegel kar 42 točk, pri Houstonu jih je Kevin Porter dosegel 36, Jalen Green pa 30. Tekma je bila tokrat nepričakovano tesna, Brooklyn je namreč v tretjem delu že povedel za 21 točk, z delnim izidom 15:0 pa se je moštvo iz Houstona v zadnjem približalo na 90:84. A gostitelji so se nato vnovič oddaljili na 10 točk in imeli stalno varno razdaljo.

Denver pa je brez Vlatka Čančarja s 97:116 izgubil s San Antoniom. Srb Nikola Jokić je bil še enkrat več prepuščen sam sebi, dosegel je sicer 41 točk in zbral 17 skokov, a brez razpoloženih soigralcev to ni zadostovalo za zmago. Na drugi strani je kar šesterica košarkarjev dosegla dvomestno število košev, za 22. zaporedno uvrstitev Houstona v končnico pa sta Devin Vassell in Keldon Johnson dosegla po 20.

Denver je po porazu še vedno na šestem mestu zahoda, kjer je Dallas z Luko Dončićem, ki ga ponoči čaka gostovanje v Detroitu, četrti. Denver se za šesto mesto in neposredno uvrstitev v končnico v zaključku rednega dela še vedno bori z Minnesoto, ki je ponoči s 114:132 izgubila proti Washington Wizards.

Phoenix potrdil prvo mesto v ligi

V Phoenixu so gostitelji potrdili prvo mesto v ligi in poskrbeli, da so Los Angeles Lakers, ki so spet igrali brez poškodovanega LeBrona Jamesa, po sedmem zaporednem porazu tudi teoretično ostali brez končnice. Usodna pa je bila prav zmaga San Antonia proti Denverju, s katero je ekipa iz Teksasa predčasno zaprla pot v drugi del moštvu iz Kalifornije. Na preostalih treh tekmah ima Los Angeles pot do desetega mesta že zaprto. San Antonio si je tako kot New Orleans zagotovil nastop v takoimenovanem play-inu oz. dodatnih tekmah za preboj med osmerico. Nastop v končnici je potrdil tudi Utah, ki je s 121:115 po podaljšku ugnal Memphis Grizzlies.

Na vzhodu gre le še za končne uvrstitve in s tem morebitno prednost domačega parketa na odločilnih tekmah za napredovanje. Kljub porazu s 106:127 proti Milwaukeeju so si šesto mesto in s tem neposredno uvrstitev v končnico priigrali Chicago Bulls.Cleveland Cavaliers, ki so s 115:120 izgubili z Orlandom, morajo v play-in.

Miami Heat pa je kar s 144:115 premagal Charlotte Hornets in potrdil prvo mesto na vzhodu. Tesno ostaja v boju za drugo mesto, saj imata Milwaukee in Philadelphia tako kot Boston po 79 tekmah po 49 zmag in 30 porazov. Vsekakor pri tem velja omeniti zmago Philadelphie nad Indiano s 131:122, na kateri je Joel Embiid dosegel kar 45 točk in 13 skokov ter se še enkrat več priporočil za naziv najkoristnejšega igralca lige v rednem delu.