Manchester City v četrtfinalu čaka precej težja naloga kot v osmini finala, kjer je izločil portugalski Sporting (5:0 v Lizboni, 0:0). Atletico Madrid je prišel v Manchester na drugo zaporedno gostovanje z načrtom, da izloči še drugi klub iz tega mesta, potem ko je bil v osmini finala boljši Mancehster Uniteda (1:1 v Madridu, 0:0 na Old Traffordu). Trener španskega moštva Diego Simeone se je po pričakovanju odločil, da se bo zabunkeriral pred gol Jana Oblaka. Atletico se v prvem polčasu v trdem taktičnem dvoboju brez lepih potez branil in ubijal ritem igre. Manchester City je bil v napadu brez ideje, čeprav je imel žogo v svoji posesti 70 odstotkov igralnega časa. Gostitelji so poskušali s preigravanji, a so se zabijali v španski zid, streli od daleč so bili nenatančni, medtem ko je bil ob predložkih zanesljiv Oblak. Mancehster City si kljub popolni prevladi v prvem delu ni priigral niti ene priložnosti. Atletico, ki je večinoma le tekal za žogo, niti enkrat ni streljal na gol Edersona.

V drugem polčasu je Mancehster City še naprej potrpežljivo iskal pot do gola, obenem pa tako kot v prvem polčasu ob padcih v kazenskem prostoru zahteval enajstmetrovko (trikrat na vsej tekmi). V 56. minuti je Oblak spretno ubranil prosti strel, ki ga je izvedel kapetan De Bruyne, saj je žogo najprej odbil, nato pa jo izbil z nogo. Po seriji menjav, ki so v igro prinesle razliko v korist gostiteljev, je Manchester City v 70. minuti prišel do zasluženega vodstva. Rezervist Foden je žogo mojstrsko poslal v prazen prostor, obramba Atletica je za trenutek zaspala, kar je izkoristil De Bruyne in je z lepim diagonalnim strelom premagal Oblaka. Do konca tekme je bil Manchester City bližje vodstvu z 2:0 kot Atletico izenačenju, ki si na vsej tekmi ni priigral niti ene prave priložnosti. Gostje so na gol Angležev sprožili le dva strela (nobenega v okvir gol), medtem ko sta od 15 poskusov gostiteljev le dva zletela v okvir gola.

Liverpool je na gostovanju v Lizboni proti Benfici že na prvi tekmi potrdil vlogo favorita. Angleži so se v prvem polčasu poigravali z gostitelji, pri katerih je višje vodstvo od 2:0 preprečil grški vratar Vlachodimos (4 obrambe). Liverpool je bil popoln gospodar na igrišču in premoč vnovčil v 16. minuti, ko je gol dosegel Konate, potem ko je bil najvišji v skoku po kotu, ki ga je izvedel Robertson. Drugi zadetek Liverpoola v 36. minuti je bil prava mojstrovina. Arnold je poslal dolgo žogo, Diaz jo je z glavo spustil do Maneja, ki jo je poslal v prazno mrežo. V drugem polčasu je Benfica prebudila, potem ko ji je Liverpool v 49. minuti podaril gol z veliko napako. Konate je po predložku v kazenski prostor zgrešil celo žogo in Nunez jo je poslal v mrežo. Ko je Benfica lovila izenačenje, je vse dvome o zmagovalcu v 87. minuti s tretjim golom za goste razrešil Diaz.

Četrtfinale lige prvakov, prve tekme, Manchester City – Atletico Madrid 1:0 (0:0, De Bruyne 70, Obak je igral celo tekmo za Atletico) Benfica – Liverpool 1:3 (0:2, Nunez 49; Konate 16, Mane 34, Diaz 87), sreda ob 21. uri: Villarreal – Bayern, Chelsea – Real Madrid, povratne tekme, torek, 12. aprila: Bayern – Villarreal, Real Madrid – Chelsea, sreda, 13. aprila: Atletico Madrid – Manchester City, Liverpool – Benfica.