Številna in kompletna slovenska reprezentanca v športnem plezanju se je včeraj pred začetkom nove sezone predstavila v reprezentančnem balvanskem centru v Magistrovi ulici v Ljubljani. Po sijajnem minulem letu, ko je Janja Garnbret postala olimpijska prvakinja in ko je Luka Potočar na svetovnem prvenstvu v težavnosti osvojil prvo moško kolajno, je vzdušje pred novo sezono zelo dobro. Vrhunec sezone letošnjega leta bo evropsko prvenstvo med 11. in 18. avgustom v Münchnu.

»Veseli me, da bo trenersko jedro reprezentance ostalo enako kot lani. Naše geslo je, da ne menjamo ekipe, ki zmaguje. Tako bodo glavni trije trenerji še naprej Gorazd Hren, Luka Fonda in Domen Švab,« je uvodoma povedal strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Tomo Česen ter pred začetkom tekmovalne sezone predstavil nekaj novosti: »Ponosni smo na največjo novost, v kateri se nahajamo danes. Nacionalni balvanski center omogoča slovenskim reprezentantom odlične pogoje za vadbo. Letošnja novost bo tudi, da se bo tekma svetovnega pokala v težavnosti iz Kranja preselila na Obalo. Zato vsi vabljeni, da prvi septembrski vikend v Kopru podprete najboljše slovenske plezalce in plezalke. Kar pa zadeva same prenose tekem svetovnega pokala, lahko povem, da je mednarodna plezalna organizacija podpisala pogodbo s televizijsko postajo Eurosport, ki bo prenašala vse tekme svetovnega pokala. Na slovenski nacionalni televiziji pa si bo mogoče ogledati evropsko prvenstvo v Münchnu in tekmo svetovnega pokala v Kopru.«

Balvanski center zadetek v polno

Po dveh koronskih letih številnih preložitev tekmovanj in še več odpovedi se znova obeta prava sezona svetovnega pokala, ki se bo po običaju začela v balvanskem plezanju. Prva tekma je pred vrati, slovenska reprezentanca pa bo v Švico odpotovala jutri. V Meiringenu bo začela sezono tudi najboljša slovenska športnica Janja Garnbret, ki bo v nadaljevanju izpustila precej tekem, saj se bo v tej sezoni posvetila težavnostnemu plezanju. Prva tekma bo konec junija v Innsbrucku. Pred tem čakajo najboljše plezalce tekme v balvanskem plezanju v Južni Koreji (Seul), ZDA (Salt Lake City) in Italiji (Brixen). »Ker bo največja tekma letošnjega leta v Münchnu, bodo naše misli usmerjene predvsem na dober nastop na evropskem prvenstvu. Zato se bomo morali udeležiti tudi nekaj tekem evropskega pokala, da si bomo zagotovili ustrezno kvoto. Pred tem pa se bomo skušali s tekem svetovnega pokala vračati s čim boljšimi uspehi,« pred začetkom sezone napoveduje slovenski selektor Gorazd Hren.

Luka Fonda je uvodoma pojasnil, kako pomembno je za slovensko športno plezanje dejstvo, da imajo plezalci na razpolago reprezentančni balvanski center, saj lahko izvajajo trening na najvišji ravni; pred tem je bil pogojen s številnimi logističnimi težavami. V nadaljevanju se je dotaknil sistema olimpijskih kvalifikacij za Pariz 2024, ko bosta eno od dveh disciplin športnega plezanja sestavljali balvansko in težavnostno plezanje. »Kako bo izgledala tekma v Parizu, bo mogoče najbolje videti na evropskem prvenstvu v Münchnu. Kvalifikacije za največje tekmovanje pa bodo potekale na svetovnem prvenstvu prihodnje leto.«

Potočarju se je vse sestavilo

J anja Garnbret je dejala, da jo najbolj veseli, da je po olimpijskih igrah znova našla motivacijo, ki jo bo letos usmerila predvsem na nastop na evropskem prvenstvu ter tekmah v težavnosti. Optimistično je k besedi pristopil najboljši slovenski plezalec lanskega leta Luka Potočar, ki je uvodoma pojasnil zmagoviti recept, s katerim je na svetovnem prvenstvu osvojil kolajno. »Enostavno se mi je vse poklopilo. Unovčil sem izkušnje, ki sem jih pridobil od leta 2018, ko se udeležujem tekem svetovnega pokala. Poleg tega sem nadgradil tudi kondicijsko pripravljenost,« je razlagal Luka Potočar, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti lani zasedel četrto mesto, ter nadaljeval: »Zavedam se, da bom letos težko izboljšal lanske rezultate. Sezona bo dolga in imel bom veliko priložnosti za dokazovanje. Kot verjetno vsak športnik se tudi sam spogledujem z olimpijskimi igrami, na katerih bi rad nastopil čez dve leti.«

Mia Krampl je priznala, da je bilo 18. mesto na olimpijskih igrah manj, kot je pričakovala. Hkrati pa je dodala, da je pridobila odlično izkušnjo, na podlagi katere bo črpala energijo. »Od Tokia naprej imam drugačen pogled na plezanje. Zavedam se, da imam veliko prostora za izboljšave,« pravi Mia Krampl, poleg Janje Garnbret edina slovenska olimpijka v športnem plezanju. x