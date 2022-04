Tekma med Chelseajem in Realom Madrid bo ponovitev lanskega polfinala, ko so bili Londončani boljši s 3:1 v skupnem seštevku (2:0 v Londonu, 1:1 v Madridu). Chelsea je nočna mora za Real Madrid, saj ga v petih medsebojnih tekmah še ni premagal, iztržil je le dva remija. Negotovost glede lastništva kluba in sankcije proti Romanu Abramoviču seveda niso najboljša popotnica za Chelsea v pohodu na ubranitev naslova evropskega prvaka. Potem ko je Chelsea zmagal na šestih tekmah zapored, je v soboto doživel ligaški poraz doma z Brentfordom z 1:4, čeprav je na začetku drugega polčasa povedel z 1:0. Poraz je bil šok za navijače, pa tudi trenerja Thomasa Tuchela: »Od začetka sem čutil, da je ekipa psihično utrujena. Ni bilo dovolj svežine. Nismo še razmišljali o Realu. Nobenega razloga ni za paniko. Gremo naprej.«

Tekma na Stamford Bridgeu bo posebna za vratarja Thibauta Courtoisa, saj je nekoč branil za Chelsea. »Upam, da me navijači ne bodo izžvižgali, a nikoli se ne ve. Pripravljen sem na vse, kar se lahko zgodi. Upam, da bo moja vrnitev na Stamford Bridge srečna. Zdaj smo tekmeci, oboji bomo želeli zmagati, zato ne pričakujem aplavza navijačev,« pravi Thibaut Courtois, ki je soigralce posebej opozoril, da jih ne sme zavesti domači ligaški poraz z Brentfordom. Chelsea je sijajen na domačih tekmah v ligi prvakov, kjer zmaguje serijsko in letos še ni prejel zadetka. Tudi trener Madridčanov Carlo Ancelotti je bil nekoč trener Chelseaja, včeraj pa z ekipo ni dopotoval v London, saj je doma v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Tako bo moštvo znova najverjetneje vodil njegov sin Davide. Real je v naletu, v španskem prvenstvu ima 12 točk prednosti pred tekmeci, ki mu očitajo, da ima pomoč tudi pri sodnikih. V soboto je zmagal v Vigu proti Celti z 2:1, potem ko je sodnik za goste dosodil kar tri enajstmetrovke, a je Benzema eno zapravil.

Bayern je velik favorit proti Villarrealu, ki je v manjši krizi, saj je v španskem prvenstvu doživel dva poraza zapored (Cadiz 0:1, Levante 0:2). Rumena podmornica, ki prihaja iz mesta z le 50.000 prebivalci, je senzacija letošnjega tekmovanja, saj je v osmini finala izločila Juventus. »Igramo doma. Skušali bomo izkoristiti svoje adute, da ostanemo vsaj neporaženi, želimo pa si priigrati tudi prednost. Uživati moramo v trenutku, da tekmujemo proti tako veliki ekipi, kot je Bayern,« je napovedal trener Villarreala Unai Emery. Bayern, ki drvi proti novemu naslovu prvaka, je v nemškem prvenstvu zmagal na gostovanju v Freiburgu s 4:1, vendar so se gostitelji pritožili, ker so Bavarci 12 sekund igrali z 12 nogometaši po zmedi ob zamenjavi, saj Tolisso ni odšel z igrišča. »Villarreal ima trenerja z veliko izkušnjami, kako zmagovati na mednarodnem prizorišču. Tekmec je zelo izkušeno moštvo, a sem prepričan, da bomo našli pot do našega uspeha,« meni trener Bavarcev Julian Nagelsmann. x