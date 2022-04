Ljubljanski hokejisti so na svojo sedemnajsto slovensko zvezdico čakali vse od leta 2019. Potem ko se predlani zaradi epidemije koronavirusa državno prvenstvo sploh ni končalo, so jim lani načrte prekrižali Jeseničani, ki pa jih je ekipa iz glavnega mesta Slovenije v letošnji sezoni premagala že v polfinalu. V drugem polfinalu so do zmage prišli Kranjčani, za katere je bil to prvi finale v njihovi klubski zgodovini.

Že na prvi finalni tekmi, v soboto v Kranju, Ljubljančani seveda niso ničesar prepustili naključju. Tako kot tudi ne na sinočnji drugi v Tivoliju, na kateri so svojo najuspešnejšo sezono po že davnem letu 2012, ko so izpadli v polfinalu takratne lige Ebel, proslavili z novim naslovom državnih prvakov.

Po 12 minutah že 3:0

V prvih dvanajstih minutah uvodne tretjine dvoboja v Tivoliju se je vse pomembno dogajalo pred vrati gostov, plod velike premoči domače ekipe pa so bili zadetki Gregorja Koblarja (7. minuta), Tadeja Čimžarja (8.) in Aljoše Crnoviča (12.). Visoko vodstvo je kar malce uspavalo ljubljanske hokejiste, kar so Kranjčani izkoristili in v zadnji minuti, ko so imeli igralca več na ledeni ploskvi, dosegli še svoj prvi zadetek v finalu državnega prvenstva. Domačega vratarja Žana Usa je premagal mladi Gaber Podrekar.

Že v 34. sekundi druge tretjine se je kranjska mreža zatresla še četrtič. Med strelce se je vpisal Žan Jezovšek, dokončno pa je z novima zadetkoma, v 24. in 31. minuti, kranjsko hokejsko ladjo potopil Čimžar. Čeprav je bila zadnja tretjina zgolj še formalnost, se domači hokejisti kljub temu niso ustavili. V 44. minuti je razpoloženi Čimžar dosegel svoj četrti zadetek na tekmi, le dvajset sekund pozneje pa je bil uspešen še Miha Zajc. Za deseti zadetek v kranjski mreži je poskrbel kapetan Žiga Pance (54.). Dobro igro Ljubljančanov vso letošnjo sezono so na koncu nagradili tudi številni gledalci, ki so z glasnim aplavzom pozdravili tudi uspeh Kranjčanov.

Čimžar zaostal za Malkinom

»Če bi vedel, da je Aleksander Malgin sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja za Jesenice dosegel pet zadetkov na eni finalni tekmi, bi se bolj potrudil, da bi dal še vsaj enega ali dva,« je v smehu svoje štiri zadetke v mreži Kranjčanov komentiral domači hokejist Tadej Čimžar.»Najbolj navdušen sem nad tem, koliko ljudi je prišlo na tekmo. Čudovito vzdušje, lepšega zaključka sezone si zares nismo mogli predstavljati. Osvojili smo obe domači lovoriki, v ligi ICEHL smo redni del tekmovanja končali na šestem mestu, še vedno pa mi je žal tiste sedme tekme v Beljaku. Ampak nimamo si česa očitati.«

»Za nas je bila to zelo lepa izkušnja, spoznali smo se s hokejem, ki se igra v ligi ICEHL, v kateri je Olimpija igrala zelo dobro. Zdaj so predvsem mlajši igralci videli, kaj morajo še narediti, da bi prišli na podobno raven. Na obeh finalnih tekmah državnega prvenstva sta odločali hitrost in kakovost, ki sta seveda nesporno na strani Ljubljančanov,« je po finalu dejal Gorazd Drinovec, trener hokejistov Triglava, ki jih v soboto v Zalogu čaka prva finalna tekma mednarodne lige IHL. x