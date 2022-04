Kako ustaviti Pogačarja?

Slabe tri mesece je do začetka letošnje dirke po Franciji, na twitterju pa se je nedavno razvnela zanimiva debata o tem, kaj bi lahko organizatorji za prihodnja (!) leta naredili, da na dirki ne bi (!) zmagal Tadej Pogačar. Zgolj nekaj zanimivih domislic: dirka v februarju, vsi zaključki v snežnem metežu in vsi sprinti v klanec. Okej, v tem primeru zmaga Roglič. Nekaj etap po skalnatih terenih francoskih Alp. No, pa je nekdo takoj našel fotografijo Pogačarja, kako na gorskem kolesu leti po zraku. Nekaj etap v ciklokrosu. Spet se je hitro našla slika Pogačarja, kako ves blaten in nasmejan zmaguje na eni takih dirk. Etapa po planiški velikanki (kot na roko Rogliču). Se je našla fotografija Rogliča tik pred padcem na velikanki. Sami etapni kronometri, nekaj etap po kockah in sprinti. »Ter upanje, da Roglič ne pade,« je ob tem zapisal neki uporabnik. In še: dirko enostavno prestaviti v Španijo. Pa še ta za konec: dirka, sestavljena iz samih vratolomnih spustov.