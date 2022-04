»Leta 2008 smo v Jamnici pri Prevaljah kupili ekološko turistično kmetijo in jo spremenili v kolesarski ekohotel Koroš,« pravi Dušan Štrucl, ki ga kolesarji poznajo kot Dixija. Pred tem je imel v Črni na Koroškem kar dvanajst let v najemu prvi hotel za gorske kolesarje v Sloveniji, zato je bilo edino razumljivo, da je dejavnost skupaj z družino preselili na nekdanjo turistično kmetijo. V osrednjem prostoru hotela, kjer pozornost pritegne bralni kotiček s knjižnimi policami in bogato zbirko revij National Geographic - zbiral jih je že njegov oče, pove, da prvi gostje že trkajo na njegova vrata, saj se sezona pri njih traja od aprila do novembra. »Največ obiska pa zagotovo beležimo od maja do septembra,« pove in glede na profil svojih gostov pove, da so ti stari od 30 do 70 let. »Dve tretjini – vsaj pred epidemijo, so bili tujci, ki prihajajo iz kar 51 držav,« pove in doda, da imajo za goste deset sob večino dvoposteljnih in dve večji suiti za štiri osebe. V okolici sta še dve turistični kmetiji in tudi njihovo ponudbo tržijo pri Korošu. »Družine usmerimo na sosednji kmetiji Mikel in Gradišnik. Imajo apartmaje in so morda tudi za to bolj primerni njihovim potrebam,« razloži in glede sodelovanja s kmetijami še pove, da so pred časom na kmetiji uredili parkirna mesta za avtodomarje, pri sosedih, 300 metrov višje, pa imajo urejeno šotorišče.

Za potrebe nove dejavnosti je družina kmetijo popolnoma obrnili na glavo - turizem je postal osnovna dejavnost, kmetijstvo pa dopolnilna dejavnost. Nekdanje klasične goste turistične kmetije je zamenjala tudi drugačna struktura ljudi. Za boljšo predstavo, o kakšnih gostih govori, Dixi pove: »Če Ekokmetijo obiščete poleti tukaj ne boste med 10. in 16. uro srečali nobenega gosta. Vsi so namreč na kolesih.«

V samem srcu tur za gorske kolesarje

Vzporedno s prenovo kmetije, ki je potrebovala predvsem dobro varovan prostor za hrambo kolesa, sta oče in sin – ta je tudi mednarodni inštruktor za gorsko kolesarjenje in vodnik, začela urejati kolesarske poti na svoji zemlji. »Kmetija ima 40 ha zemlje in pokazalo se je, da je ogromno starih kravjih stez. Zato se je zdelo logično, da jih lahko uporabimo v kolesarskem parku.« Ključno za družino je bilo tudi ohraniti kmetijsko dejavnost naprej. »Sam se geograf, žena geolog, ki pa se za razliko od mene vsaj spozna na rastline. Zaradi neznanja o kmečkih opravilih smo se še bolj povezal s sosedi, ki so začutili, da se trudimo kmetovati naprej. Vzeli so nas za svoje, nam zaupali in prišlo je do dogovora, da lahko kolesarske poti speljemo tudi čez njihove kmetije. Tako imamo danes 24 km legaliziranih poti speljanih po kar sedmih okoliških kmetijah,« razloži in doda: »Smo v samem srcu tur za gorske kolesarje, prav tako smo uredili trail park s potmi za »all mountain in enduro« kolesarje, ki so največja ciljna skupina gorskih kolesarjev, ki jih nagovarjamo.«

Med pogovorom poudari, da bodo še naprej ostali butični hotel, saj je njihov cilj, da gostom poleg dobrih kolesarskih avantur ponudijo tudi domačo ekološko hrano. Približno 40 odstotkov hrane, ki jo postrežejo gostom, sami tudi pridelajo, nekaj pa je odkupijo od drugih ekokmetij. »Prav tako imamo sami 12 glav živine, okoli hiše teka tudi perjad,« pravi Dixi in poudari, da sosede tudi najamejo, da opravijo delo s traktorjem. »Na tej točki vsi služimo od turizma. Sami delujemo kot razpršen hotel, partnerskim kmetijam pa pomagamo pri trženju, te pa nam pomagajo s kmetijsko mehanizacijo in svojimi pridelki,« dodaja Dixi.

Povezovanje s ponudniki v Avstriji in podzemljem Pece

Kolesarske proge različnih zahtevnosti se vijejo po travnikih ter gozdovih v bližini kmetije ter nudijo čudovito zabavo širokem spektru gorskih kolesarjev. »Sami ne izvajamo kolesarskih prevozov po okolici, saj se zavedamo, da bi kombi, ki bi vozil gor in dol začel motiti sosede. S tem pa smo dobili drugačno strukturo gostov. Tudi zato smo sami uredili posebno kolesarsko pot za navzgor – uphill trail, da gostom ni treba voziti po cesti,« pove in doda: »V parku boste našli nekaj zelo strmih enduro poti, ena je tudi črna, ki jih bodo zmogli le bolj izkušeni kolesarji. Večina proga pa je res uživaških, vijejo se med fotogeničnim borovničevjem, preko razglednih travnikov, gozdnih 'kanalov', 'grebenov' in mostičkov. Vse poti so naravno speljani, nobeno ni naredil stroj,« pove Dixi in doda, da imajo za hišo tudi manjši kolesarski poligon pump track, ki je namenjen tudi otrokom. »Vedno več je namreč kolesarskih družin, tudi z manjšimi otroki.« Od najvišje do najnižje točke single-trail parka je dobrih 500 metrov višinske razlike, kljub vsemu pa boste lahko v enem dnevu verjetno opravili tudi več spustov. A kot smo že omenili – nikar ne računajte na žičnico, ki bi vas popeljala nazaj na hrib.« V duhu povezovanja in sodelovanja pa je Dixiju uspelo povezati tudi ponudbo v podzemlju Pece, uspešno pa je tudi čezmejno sodelovanje z avstrijskim MTB Zone Bike Park Petzen.

Zaradi celotne infrastrukture v okolici kmetije Ekohotel Koroš zadovolji vse gorske kolesarske navdušence. Poleg prijetnih sob in dobre domače hrane – obvezno si privoščite borovničev štrudelj, nudijo vse kar potrebuje kolesar: orodje, prostor za čiščenje koles, mini kolesarsko trgovinico (če ste slučajno kaj pozabili) ter seveda ogromno informacij in koristnih nasvetov. In seveda varovano kolesarnico, ki jo je Dixi uredil v nekdanjem svinjaku. »Ohranili smo bokse, tako da ima vsaka soba svojega. Prostor pa je nadzorovan tako s kamero kot alarmom,« pove in pomigne na ogromnega psa, ki nas je v času obiska prijazno spremljal. x