Dogovor je bil sklenjen skladno z revidiranjem organizacije distribucije v skupini Renault. »S to transakcijo namerava Skupina Renault nadaljevati s krepitvijo lokalnega položaja zahvaljujoč učinkovitemu poslovnemu modelu, ki podpira tako komercialne ambicije kot tudi zahteve zadovoljstva kupcev,« so zapisali.

Renault je izbral skupino Taavura zaradi njenega dobrega poznavanja avtomobilske distribucije. Okrepili ga bodo z znanji lokalne ekipe in močnim partnerstvom s prodajno-servisno mrežo, so dodali.

Taavura bo prevzela vse trenutno zaposlene za uvoz in distribucijo v podružnici in vse aktivnosti prodajno-servisne mreže v Sloveniji.

Iz Direkcije Nissan pri družbi Renault Nissan Slovenija so ločeno sporočili, da bo Taavura novi distributer vozil, rezervnih delov in ostalih storitev Nissana za Slovenijo. Taavura bo prevzela tudi Nissanove prodajne in servisne dejavnosti na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Albaniji in Severni Makedoniji.

Kot so dodali, bo skupina Taavura s svojim strokovnim znanjem iz avtomobilskega poslovanja, z osredotočenostjo na kupca in progresivnimi prodajnimi pristopi močan partner Nissana tudi v Sloveniji. »Blagovno znamko Nissan bo okrepila v prihodnosti in pripomogla k trajnostni rasti, kar je v interesu naših strank in prodajno-servisne mreže v Sloveniji,« pravijo.

Glavni izvršni direktor avtomobilske divizije v Skupini Taavura Ken Lalo je dejal, da mu je v čast širiti partnerstvo z blagovno znamko Nissan tudi na druge evropske države. »Prek našega partnerstva z Nissanom in trgovci v Sloveniji, na Hrvaškem ter distributerji v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Črni gori, Albaniji in na Kosovu bomo na teh trgih osredotočeni na zadovoljstvo kupcev in doseganje prioritet, ki izhajajo iz načrta Nissan Next,« je dodal.

Dogovor mora potrditi še Agencija za varstvo konkurence. Podjetje bo v novi organiziranosti predvidoma začelo poslovati v začetku poletja letos, so sporočili.