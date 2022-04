Varnost in stvarnost

26. junija 1991 smo prišli v nemško Gero s predstavo, ki smo jo prvič igrali pred trnovskim Kudom poleti 1988 in se je začela s podatkom, da se je 26. aprila 1992 sredi ene najlepših bitk v vojni za bratstvo in enotnost rodil Xaver Zenon Laszlo Milutin Adam. Ko sem pozno ponoči v svoji sobi prižgal radio in izvedel, da se je doma začela vojna, o kateri smo se mi hecali, sem v svoji prvi reakciji preklel mater ne jugovojski, ampak našim, ker niso znali osamosvojitve speljati po mirni poti. A so res mislili, da jim bo JLA pustila brez dogovora prevzeti mejne prehode?