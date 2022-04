Obdobje vodnarja je astrološka doba, v kateri naj bi med ljudmi zavladali planetarna usklajenost in harmonija. Ne ve se, kdaj bo nastopila. Po mnenju nekaterih pravzaprav že teče, a smo trenutno še v neljubo turbulentni tranziciji, po mnenju drugih bo treba počakati vsaj še nekaj sto let. Na to, da je »age of aquarius«, kot se obdobju vodnarja reče po angleško, v zahodni civilizaciji obče znan pojem, je bistveno vplival film Lasje (Hair), njegova glasba oziroma istoimenska skladba. Film je prišel v kinematografe leta 1978 in je hipijevskemu izročilu, ki je tedaj že močno ječalo pod rastočim navalom punka, navrgel nemara zadnje velike denarje. Režiral ga je Miloš Forman, leta 1968 iz Čehoslovaške, ki jo je tistega leta obiskala sovjetska vojaška invazija v ZDA, pobegli češki režiser. Lasje so bili film, ki je sledil Letu nad kukavičjim gnezdom, s katerim je Forman leta 1975 pobral pet oskarjev. Gre za filmsko adaptacijo gledališkega muzikala, ki je bil 29. aprila 1968 v New Yorku prvič postavljen na ameriški oder, kmalu pa so ga izvajali tudi številni teatri po svetu, sploh v Evropi. Prva evropska verzija se je zgodila na Švedskem, taistega leta 1969 so bili Lasje postavljeni tudi v Beogradu, globalno najpomembnejša pa je nemška produkcija, v kateri je nastopala tudi Donna Summer, ki je ob sodelovanju z nemško ekipo kasneje iznedrila disko žanr.

Razlike med gledališko in filmsko inačico

Gledališka in filmska inačica zgodbe o newyorških hipijih, ki nasprotujejo vojni v Vietnamu, se v nekaterih točkah razlikujeta. Predvsem Claude, ki je v filmu predstavljen kot podeželski mladenič, ki se pride v New York odzvat na vojaški vpoklic, v gledališki verziji ni podeželan, temveč prav tako hipi iz New Yorka, ki pa ima do vpoklica bolj pozitivno stališče od preostalih članov hipijevskega plemena. Tudi hčerke bogatašev, ki se pridruži hipijevskemu plemenu, v gledališkem scenariju ni, avtorja dela Gerome Ragni in James Rado pa sta bila s tem, kar je naredil Forman, deklarirano nezadovoljna. »Med prvotno in filmsko verzijo ni drugih podobnosti, kot imena junakov in nekaj glasbenih točk.« Formanu sta očitala dopolitizacijo dela oziroma to, da je premalo poudaril povezavo hipijevstva z mirovniškim gibanjem in zavoljo komercialnosti preveč izpostavil hipijevsko brezskrbnost in norčavost.

Kar zadeva glasbo iz filma Lasje, se nekateri nabori niti ne klasificirajo kot klasična filmska glasba, saj je bila v osnovi mišljena za gledališko predstavo, vendar pa je šele skozi film doživela globalen doseg. Medtem ko sta Ragni in Rado spisala vsa besedila in tudi postavila zgodbo kot tako, je kompletno glasbo zložil človek po imenu Galt MacDermot. Umrl je leta 2018, bil pa je Kanadčan letnika 1928, pri katerem je bistveno, da je v Cape Townu v Južni Afriki študiral afriško glasbo v petdesetih, torej v času, ko je bila tam priljubljena glasbena zvrst kwela. Ta je ob podobnem času kot ska na Jamajki ameriško glasbo povzemala na domoroden način. V Afriki slišane obrazce je MacDermot uporabil pri skladanju in aranžiranju glasbe za film Lasje: »Glasba v filmu je poudarjeno afriška. Ne toliko zaradi skladb kot zaradi uporabljenih ritmov v njih.« Vseh avtorskih skladb, ki jih je MacDermot zložil za predstavo, je več kot dvajset, tri oziroma štiri pa veljajo za ultimativne in splošne uspešnice: Aquarius, Let the Sunsine In, Good Morning Starshine in naslovna skladba Hair.

Različne verzije glasbe

A verzij glasbe iz produkcije filma je obilo oziroma se razlikujejo tako po zasedbah kot po državah. Med najbolj cenjene se štejejo posnetki osnovne broadwayske zasedbe, v kateri je igral tudi MacDermot sam. Prve izvedbe so bile sprejete z navdušenjem, čeravno tudi z nekaj neodobravanja. Dirigent Leonard Bernstein je zapustil predstavo na sredini, češ da gre za glasbo »po seznamu«, medtem ko je John Fogerty, prvak vietrocka dejal, da muzikal še zdaleč ni povzel tega, kar se je v ZDA takrat na temo hipijevstva in mirovništva dogajalo. A album s predstave Lasje, na katerem so posnetki prve postave, je leta 1969 v ZDA zavzel prvo mesto med albumi, osvojil je tudi nagrado grammy. In leta 2007 so v New York Timesu o tej plošči zapisali: »To je nekaj, kar mora imeti vsak pripadnik srednjega razreda.« Misleč seveda na Američane.

Glasba na omenjeni plošči je različna od inačic, ki so znane v naših krajih. Skladba Age of Aquarius je v prvi ameriški produkciji na primer pel Ronnie Dyson, r'n'b pevec, a globalno bolj uveljavljena je inačica ameriške vokalne zasedbe The 5th Dimension, ki je v svoji verziji združila dve skladbi v eno, se pravi Age of Aquarious in The Flesh Failures ali Let the Sunshine, za kar so prav tako prejeli grammyja. V originalu sta skladbi v različnih akordih, a so ju ob tej priložnosti izenačili na istega, s čimer je bil predstavljen »medley« format tvorjenja ene skladbe iz več skladb, s kakršnim je kasneje zaslovel Stars on 45. Tudi glasbeniki so v verziji skupine The 5th Dimension drugi, kot na originalnih posnetkih, saj v ozadju igra ekipa studijskih glasbenikov iz Los Angelesa, znana kot Wrecking Crew. Torej taista, ki je odigrala malodane vse, kar je s svojimi številnimi varovanci posnel producent Phil Spector in še marsikdo drug, vključno z Beach Boys.

Skladba Age of Aquarius ima vsaj petdeset verzij oziroma priredb, ki so si žanrsko različne, od Diane Ross prek Donne Summer (v nemščini) do Spencer Davis Group. Filmsko verzijo iste skladbe, ki je med našim poslušalstvom najbolj domača, pa poje Renn Woods, ameriška r'n'b in jazz pevka, ki pa ni imela resnejše pevske kariere. Podobna je tudi zgodba s skladbo Good morning starshine, ki je po prvi broadwayski verziji, v kateri je glavna vokalistka Layn Kellogg, prav tako doživela številne priredbe, med katerimi je bolj znana inačica ameriškega pop pevca Oliverja in pa filmska inačica, ki jo je zapela kar Berverly Di Angelo, igralka, ki je sicer upodobila lik Sheile, bogataške hčerke, ki se pridruži hipijevski skupini. To, da je bila Di Angelova, sicer potomka jazz glasbenika italijanskega rodu, izvrstna pevka, je manj znano, čeravno je v filmu Rudarjeva hči, zgodbi o country pevki Lorreti Lyn, upodobila lik Patsy Cline in tudi odpela njeno pesem Sweet Dreams. x