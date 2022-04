Ob teh obtožbah na račun Inštituta 8. marec je treba povedati, da ustavno sodišče dovoljuje javno zbiranje prebivalcev Slovenije na protestih in drugih oblikah nasprotovanja javnosti proti spornim ukrepom sedanje vladne koalicije. Ob tem se poraja vrsta vprašanj za Inšpektorat RS za notranje zadeve in podpisanega glavnega inšpektorja Marka Kandolfa.

Kako da niste zaznali in reagirali ob očitnem vplivanju na volilke in volilce s plakatiranjem vladne stranke SDS, ki Slovenijo že mesece preplavlja (in onesnažuje) s plakati stranke SDS s pozivanjem volilcem, naj volijo SDS, kot edino sposobno voditi Slovenijo še naprej? Ali s tem plakatiranjem ni eklatantno kršena dovoljena volilna propaganda že mesece pred volitvami?

Kako to, da se niste odzvali na vključevanje stranke Aleksandre Pivec Naša dežela med parlamentarne stranke v soočanje le-teh na RTVS z razlago, da je ta stranka naslednica DeSUS, ki pa še vedno obstaja, torej Naša dežela ne more biti njena naslednica?

Kako ocenjujete delovanje javne RTV, ki daje prednost parlamentarnim strankam, se pravi SDS, NSi in po njihovo tudi Naši deželi Aleksandre Pivec za soočanje v najbolj gledanem terminu ob 20. uri, preostalim strankam, med njimi tudi stranki Roberta Goloba, ki je glavni tekmec Janeza Janše na bodočih volitvah, pa manj gledani termin ob 17. uri? Se torej strinjate s takšno diskriminacijo, ki daje vnaprejšnjo prednost na volitvam obstoječi koaliciji?

Spravljate se na delovanje Inštituta 8. marec, ki deluje kot neformalna skupnost civilne družbe, ki opozarja na anomalije v družbi, ki smo jim priča zadnji dve leti pod vladavino SDS-koalicije z Janezom Janšo na čelu. Naj jih nekaj naštejem: uničevanje STA, ključnega slovenskega informacijskega stebra Slovenije, ustanovljenega ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991, razgradnja RTVS, neodvisne televizijske hiše, z nastavljanjem neprofesionalnih kadrov na vse pozicije, začenši s postavitvijo Andreja Graha Whatmougha na mesto direktorja, čeprav brez odgovarjajočih kvalifikacij in izkušenj na takih vodilnih mestih, kot je vodenje osrednje TV-hiše. Ob ponovljenem glasovanju zanj so si kratko malo dovolili znižati zahteve za zasedbo tega mesta in s tem naj bi bila njegova zasedba tega mesta legitimna in legalna? Ali res?

Podobno se dogaja s celo vrsto zamenjav kadrov, ki SDS-koaliciji ne ustrezajo, z njihovimi, četudi niso ustrezni po izkušnjah, strokovni izobrazbi in tako dalje, v slogu »samo, da je naš«? Na vse take anomalije opozarja tudi Inštitut 8. marec, ki zna angažirati skupnost ljudi, ki jim ni vseeno, kam plove Slovenija pod sedanjim vodstvom. Niso vključeni v nobeno stranko, delujejo pa v dobro vseh ljudi v Sloveniji. S svojim pozitivnim in angažiranim delovanjem so izpeljali že več projektov, ki so pomembni za Slovenijo: preprečili so sprejem škodljivega zakona o vodah, proti kateremu je glasovalo 87 odstotkov prebivalcev Slovenije, vključeni so bili pri zagotavljanju pitne vode za Anhovo, dosegli so pomemben zapis definicije spolne nedotakljivosti, ki je zapisana tako, da samo da pomeni da.

Inštitut 8. marec deluje povezovalno, nestrankarsko, zavzema se za pomembne in ključne stvari v Sloveniji, angažirano in pozitivno deluje na osnovi pravičnosti, solidarnosti in sočutja v dobro vseh prebivalcev Slovenije. Inšpektorat RS za notranje zadeve pa ga hoče utišati. Zakaj?

Tatjana Delić, Ljubljana