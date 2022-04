Če prebivalci Rusije po mesecu rušenja Ukrajine in ubijanja tega »bratskega« ljudstva še naprej 70-odstotno podpirajo Putinovo »operacijo« in se morda še lahko izgovarjajo, da »nismo vedeli« ali »tako smo bili obveščeni«, pa čez en mesec te pripovedke in izgovori ne bodo več vzdržali. In rusko ljudstvo bo krivo, da ni odstavilo Putina in preprečilo njegovega barbarskega početja. Živimo v času, ko novice krožijo hitreje kot novi koronavirus, in prav gotovo živi nekaj milijonov ali nemara deset milijonov Rusov zunaj Rusije in ti imajo stike z domačimi ali prijatelji ali sorodniki. In če se pokličejo, se najbrž ne pogovarjajo samo o vremenu ali nogometu, ali kaj so včeraj zajtrkovali. Rusko ljudstvo bo krivo in odgovorno, da ni odstavilo Putina in njegove klike, ob izgubi padlih vojakov v nesmiselni vojni bo utrpelo izgubo Krima, pokrajin Doneck in Lugansk ter plačalo za povračilo škode porušeni Ukrajini. Ukrajinsko ljudstvo ob vseh človeških žrtvah ter ob vsej materialni škodi, ob vsem trpljenju ob begu za golo življenje, ob uničenem družinskem življenju, ob joku otrok, stiskah, stradanju in zmrzovanju, ob izgubljeni mirni prihodnosti ene ali celo več generacij, nikakor ne bo pristalo na manj, kot sem napisal. In ves ta presoljeni boršč bo moralo pojesti rusko ljudstvo. In nikakor se ne bi čudil, če bi se vojna sčasoma preselila tudi čez mejo na rusko stran, češ, naj še oni duhajo vonj smodnika.

Putin ne kaže niti malo popustljivosti, zato je skrajni čas, da se rusko ljudstvo zdrami iz otopelosti. Nekaj bi se vendarle lahko naučili iz zgodovine. Če sta se Napoleon in Hitler opekla v Rusiji, se bo zdaj Putin v Ukrajini in se v zgodovino zapisal kot Hitler 21. stoletja ter največja ruska blamaža tega časa. Človeška neumnost je brezmejna, nam dokazuje Putin.

Jožef Praprotnik, Jesenice