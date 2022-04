Zgraditi moramo sodobnejšo medicino

Vaši možgani so magnetna resonanca. Vaše srce je ultrazvok. Vaša kri je CRP, vaš nos pa PCR. Vaša pljuča so CT. Vaše srčne žile so žilne opornice. Vaša koža je dermatološki izvid in kosti vaših okončin so rentgenske slike. Urin so bakterijske analize, prebavila pa endoskopski poligon. Vaša jetra so biopsija. Ne, niste »tista pljuča« na tretji postelji levo v sobi številka dve. In tudi niste »una« trebušna slinavka, ki je spet v čakalnici. Organi ste bili pred desetimi leti. Zdaj ste le skupek medicinskih aparatur in medicinskih izvidov, povezanih z anksioznostjo.