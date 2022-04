Da je kolesarjenje najboljša terapija, se strinja tudi Dejan Poženel, nekoč uspešen menedžer, ki mu je izgorelost obrnila življenje na glavo. Po letih perfekcionizma in po tem, ko je stres na delu kompenziral z ekstremnim športom in tekmovanjem s števcem na krmilu cestnega kolesa, kar je še dodatno obremenjevalo njegovo telo, se je zlomil. Po dolgotrajnem procesu okrevanja je našel ravnovesje v življenju in pred časom prevzel vodenje ljubljanske trgovine eBike Store A2U. »Po mesecih okrevanja in pogledu na svoje življenje z drugega zornega kota sem se ponovno sestavil, čas pa kot del terapije izkoristil tudi za restavriranje starodobnega bianchija,« pravi Dejan Poženel, ki smo ga obiskali v salonu na ljubljanski Tržaški cesti. Tu vsaj za zdaj ne manjka električnih koles Haibike, Lapierre in Corratec, ponujajo pa tudi mestna električna kolesa Winora ter cestna kolesa znamk Colnago, Lapierre in Wilier.

Že samo bežen pogled po prostornem salonu s servisom v zadnjem delu pove, da so kolesa danes na trgu v številnih izvedbah, ki se med seboj razlikujejo bistveno bolj, kot si večina misli. Zato je pred nakupom kolesa prav, da vsaj približno vemo, za kaj ga bomo uporabljali. »Ali se bomo s kolesom vozili le po mestu, makadamskih ali gorskih poteh? Morda tudi po gozdu? Dobro je tudi, da vemo vsaj približno, kako dolge ture nameravamo opraviti,« pojasni kolesarski navdušenec. Tistim, ki kolesarske poti šele spoznavajo, svetuje, da izberejo spredaj vzmetena gorska kolesa. »Gorsko kolo ni več strogo kolo z grobo profiliranim plaščem, ki je namenjeno le zahtevnejšim terenom. Danes govorimo o tako imenovanih hibridih, v osnovi po videzu popolnoma gorskih kolesih, ki so namenjena za vožnjo tako po urejenih kot po makadamskih površinah in se dobro obnesejo tudi na bolj zahtevnih terenih. Ne govorim o gorskih spustih,« razloži Poženel in omeni segment električnih koles. »Težko govorimo o treking kolesih, saj se razlikujejo od treking koles, po katerih Slovenci tako radi posegamo pri nakupu prvega kolesa.«

Električna kolesa še vedno tabu

Nekoč zagrizen cestni kolesar si še pred dvema letoma ni predstavljal, da ga bo električno kolo prepričalo. »V segmentu gorskih koles sem navdušen. Električno gorsko kolo ponuja, ne glede na to, ali imaš kondicijo ali ne, možnost celodnevnega izleta po enoslednicah. Imel sem gorsko kolo za – v narekovajih – treninge čez zimo, ko vremenske razmere niso dopuščale vožnje s cestnim kolesom. Vozil sem se na Krim, ki je bil moj najbližji vzpon, ampak sem tja grede z zobmi grizel krmilo, domov pa sem se navadno vrnil zrel le še za kavč in televizijo,« odkrito prizna in doda, da z družbo prijateljev lahko z gorskimi električnimi kolesi naredijo konkreten izlet po hribih v okolici Ljubljane in so na koncu enako ali celo malo manj utrujeni, kot je bil sam s svojim divjanjem na Krim. »Vendar smo bili v tem primeru cel dan s kolesi v hribih.« Zato tudi meni, da je napačna miselnost, da je električno kolo za starejše in tiste, ki ne zmorejo. »Kdor ima kondicijo, bo izbral daljši izlet, ampak vmes bo lahko videl okolico in užival v njej, ne da bi tiščal glavo dol in telo v rdeče obrate. Tu ne gre za štetje kilometrov in višinskih metrov, ampak predvsem za to, da uživamo. Z vsakim letom prihajajo močnejša električna kolesa, zdaj je realno, da je po klančinah gor in dol domet okoli 70, 80 kilometrov, a je o dometu nehvaležno govoriti, ker je odvisen od številnih dejavnikov,« pojasni Dejan Poženel. Na vprašanje o najljubšem vzponu v domači deželi odgovori: »Težko se odločim med Mangartom in Vršičem s primorske strani.«

Dvom glede zmogljivosti baterije, pravi sogovornik, je nepotreben. »Baterije niso fiksne, so snemljive. Pri daljši turi damo polnilnik za baterijo v nahrbtnik in tudi v gorskih kočah so že navajeni prošnje za polnjenje. Mislim, da se še ni zgodilo, da bi polnjenje odklonili. Navsezadnje boste v tisti uri, ko se bo baterija polnila, pri njih tudi nekaj pojedli in spili,« doda.

Pred začetkom sezone kolo na servis

Tako kot avto, ki terja letni servis, je pred začetkom kolesarske sezone prav, da tudi kolo pregleda strokovnjak. »To seveda ne pomeni, da se bo na kolesu nujno kaj menjalo. Je pa prav, da se pregleda recimo veriga. Če je ne zamenjamo pravi čas, se lahko poškodujeta sprednji in zadnji verižnik. V tem primeru bo seveda strošek tudi petkrat višji, kot bi bila samo menjava verige. Obvezno pregledamo tudi zavore in po potrebi zamenjamo zavorne gumice in plošče. Pregledajo se tudi ležaji in namažejo gibljivi deli telesa,« pove sogovornik. Na vprašanje o servisni opremi, ki jo je smotrno nositi v nahrbtniku, se nasmehne. »Na terenu potrebuješ znanje. Prav tako v domači kolesarnici. Najnujnejša osnovna oprema je zagotovo rezervna zračnica in tlačilka. Kaj več na teren brez znanja ne bi nosil,« pravi.

Čeprav je povpraševanje po električnih kolesih zadnja leta veliko, imajo v trgovini eBike Store A2U vsaj za zdaj srečo z dobavitelji. »Morda ne dostavljajo v rokih, ampak smo še vedno dobro založeni. Tudi z rezervnimi in nadomestnimi deli, ki jih je na trgu vse težje dobiti,« pove sogovornik. Hkrati potrdi, da posledično tudi cena koles in opreme v zadnjem letu neprestano raste. V nekaterih segmentih tudi do 30 odstotkov. x