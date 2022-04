Če ste se odločili, da boste raziskovali in odkrivali lepote naše zahodne pokrajine, ki je znana po kamnu, dobri hrani in pijači, belih konjih in podzemnih jamah, potem se vam odpirajo številne možnosti, ki so jih za vas pripravili pri Območni razvojni agenciji​ Krasa in Brkinov. Strokovna vodja destinacije Kras in Brkini Katja Kralj, s katero smo prejšnji mesec predstavili tri krožne kolesarske poti, tokrat ponuja še štiri krožne možnosti za izlet s kolesom, poleg tega pa ima prav poseben predlog, za katerega se pravzaprav spodobi, da prihaja s Krasa – izlet z lipicanci.

Divaški krog

Začetek kolesarskega izleta je v Divači, nato se boste peljali mimo udornic in Škocjanskih jam kot ene izmed Unescovih lokalitet naravne dediščine vse do Artviž in vrha Brkinov, kjer se odprejo slikoviti razgledi; sledi še spust k reki Reki in krog bo počasi zaključen. Na 37 kilometrov dolgi poti bo skupnih vzponov za 720 metrov, primerno bo treking kolo, saj boste vozili po asfaltu in makadamu. Vožnja bo delno zahtevna, peljala pa vas bo po trasi: Divača–Matavun–Goriče pri Famljah–Famlje–Škoflje–Vareje–Artviže–Rodik–Dane pri Divači–Divača. Naj vas opozorimo še na znamenitosti ob poti: Park Škocjanske jame, cerkev sv. Socerba na Artvižah in reka Reka.

Iz Parka Škocjanske jame vas pot popelje v spoznavanje značilnosti Krasa. V bližini Divače, posebej v vaseh Kačiče in Rodik, lahko srečate dobro ohranjene kulturne spomenike, ki pričajo, da so bili ti kraji poseljeni že v prazgodovini. Skozi slikovite vasi in čez kraške gmajne se tik ob meji z Italijo pot povzpne na Kokoš, 672 metrov visoko vzpetino s priljubljeno planinsko kočo. Spust v dolino vas bo pripeljal v vas Lokev, kjer si velja ogledati Vojaški muzej Tabor in Fabianovo muzejsko trgovino, obiskati najstarejšo kraško pršutarno in se okrepčati v vaški gostilni. Trasa: Matavun–Dane pri Divači–Kačiče–Rodik–Kozina–Mihele–Vrhpolje–hrib Kokoš–Lokev–Matavun. Krog je dolg 34 kilometrov, skupnih vzponov je za 560 metrov, najbolje pa bo, če boste imeli treking ali gorsko kolo. Vožnja po poti, ki je deloma asfaltirana, deloma makadamska, je ocenjena kot nezahtevna.

Izhodišče poti je v bližini naselja Kozina, kjer se začenja trasa stare železniške proge med Kozino in Trstom. Trasa je urejena v edinstveno kolesarsko pot, ki vas popelje ob meji med Slovenijo in Italijo. V Italiji je pot speljana med slikovitimi kraškimi vasmi, ki jih naseljujejo Slovenci, ko vas pot pripelje spet v Slovenijo, pa etapo nadaljujete skozi Krajinski park Beka. Posebej zanimiva je soteska Glinščice s skorajda navpičnimi stenami in vidnimi plastmi fliša. V Kozino se lahko vrnete tudi skozi vasico Ocizla, ki je znana po številnih kraških jamah in ponorih. Trasa kolesarjenja je naslednja: Kozina (trasa stare železnice)–Mihele–Draga–Boršt/San Antonio in Bosco–Boljunec/Bagnoli della Rosandra–Dolina–Socerb–Ocizla–Kozina (trasa stare železnice). Krožna pot, ki poteka deloma pa asfaltu, deloma po makadamu, je dolga 25,4 kilometra, primerna je za vožnjo z gorskimi kolesi in je ocenjena kot nezahtevna.

Kolesarska pot se začne v vasi Hudi Log. Po asfaltnih in makadamskih poteh nas popelje v Sela na Krasu, nato pa v smeri Nove vasi, kjer je verjetno najlepši del poti. Razgled s Špika na vas Brestovico in pogled s Kremenjaka na Tržaški zaliv sta nekaj posebnega. Z obnovljenega obmejnega stražnega stolpa lahko ob lepem vremenu opazujete Julijske Alpe, Benetke in Snežnik. Krožna pot, ki je v celoti speljana po lepi, mirni in neokrnjeni naravi, vas ponovno pripelje v Hudi Log. Krajšo krožno kolesarsko pot lahko začnete v Selah na Krasu, preko Hudega Loga in vasi Korita na Krasu se povzpnete na Kremenjak. Pot je dolga skoraj 17 kilometrov (krajša nekaj več kot 9 kilometrov) in primerna za tiste, ki imate gorska kolesa, saj se boste vozili tako po asfaltu kot po makadamu, glede težavnosti pa ima oceno nezahtevna.

Lahko pa se na eno od krožnih poti namesto s kolesom odpravite kar v sedlu lipicanca, kar se seveda spodobi, če ste na Krasu. Pozanimajte se, ali potrebujete za to avanturo že opravljen vsaj začetni tečaj jahanja, sicer pa program vključuje jahanje v spremstvu izkušenega lipiškega vodnika. Nujna oprema obsega čelado, za vse, ki ste mlajši od 18 let, tudi tako imenovano želvo za zaščito hrbtenice, pa jahalne hlače in škornje, priporočljive so jahalne rokavice. Izlet traja do 90 minut, pri čemer traja priprava konj od 15 do 30 minut.