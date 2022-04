Čeprav se obisk Idrijskega, predvsem zaradi cestni povezav, pogosto znajde nekje proti koncu seznama krajev, vrednih obiska, delamo regiji veliko krivico. Destinacija je namreč v vseh letnih časih zanimiva tako za majhne kot velike raziskovalce preteklosti. Ne nazadnje o tem pričajo tudi številke. Idrijo je samo lani obiskalo 6297 gostov, kar je v primerjavi z letom 2020 za kar 36 odstotkov več, prav tako so za 41 odstotkov povečali število nočitev. Kar 55 odstotkov domačih gostov je tako ustvarilo skupno 15.132 nočitev, med tujimi gosti pa je destinacija prepričala nemške, italijanske in francoske turiste.

Kot je pričakovati, so bili še vedno najbolj zasedeni prav visokokakovostni turistični ponudniki, ki znajo turista zadržati v Idriji več dni in mu ponuditi dodatna doživetja. Ti so imeli v obdobju junij–september povprečno zasedenost od 80 do 90 odstotkov. Prav tako se je v primerjavi s prejšnjimi leti podaljšal povprečni čas bivanja. Gostje so namreč lani v Idriji ostali povprečno 2,4 dneva.

Dopolnili bodo digitalizirana doživetja

In kaj je razlog, da se Idrija uspešno prebija na zemljevid iskanih turističnih destinacij? Kot nam je povedala Valerija Božič, direktorica Zavoda za turizem Idrija, zagotovo tri Unescova priznanja, s katerimi se destinacija ponaša: »Gre za Unescovo dediščino živega srebra, Unescovo nesnovno dediščino – klekljanje na Slovenskem z idrijsko čipko in Unescov globalni geopark Idrija, ki združuje vso dediščino – kulturno, nesnovno in naravno,« je povedala Božičeva in poudarila, da je Idrija ravno v času pandemije postala tudi družinska destinacija, saj ponuja družinam tako doživetja v mestu kot na podeželju. »Lov na Perkmandelčkov zaklad, zanimiva zgodba o dinozavru in kamninah v centru za obiskovalce, športnorekreativni oddih v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, Vrt vile Sibile v Idrijskih Krnicah, družinski izlet na Raufnk in nadaljevanje do Turške noge, kjer jih pričakajo simpatični škratje, vse to je Idrijo postavilo na zemljevid družinam prijaznih in zanimivih destinacij,« je razložila direktorica in poudarila, da bodo tudi letos ponudbo še dopolnili z digitaliziranimi doživetji v Topilnici Hg in Mestnem muzeju Idrija.

Povabljeni v Rudnik živega srebra

V Idriji pa je že vse pripravljeno na nedeljo, 10. aprila, ko Rudnik živega srebra Idrija organizira enodnevni dogodek »Rudnik oživi – doživetja za vso družino«, ki je namenjen prav družinam. »Otroci se bodo podali na lov za zakladom, med iskanjem srečali Perkmandeljca in se zabavali v družbi rudarjev ter spoznavali rudarske poklice,« je v Idrijo povabila Božičeva in dodala, da prav tako v aprilu svoja vrata odpira center za obiskovalce Geoparka Idrija (tudi ob sobotah), kjer si lahko otroci ogledajo zanimivo in navdušujočo zgodbo o nastanku Zemlje ter spoznajo, zakaj je jezero divje, kaj počne v Idriji dinozaver, s katerimi kamni lahko rišemo, zakaj se v kamnih skrivajo zanimivi vzorci in kaj je v Idriji tako veliko, da se vidi celo iz vesolja. Prav tako pa bodo tudi v Mestnem muzeju Idrija začeli zanimive oglede v družbi Marine Melhiorce, znane tihotapke idrijskih čipk in živega srebra.

Idrija ostaja butična destinacija

Za lačne sta v središču mesta dve restavraciji, ki ponujata idrijske žlikrofe – gostilna Pri Škafarju in gostilna Kos, vsekakor pa priporočamo še turistično kmetijo Podobnik, oddaljeno pet minut od mestnega jedra, ter gostilno Mlinar, ki poleg tradicionalnih idrijskih žlikrofov ponuja tudi sodobnejše variante. Poskrbljeno je tudi za vegetarijansko in brezglutensko ponudbo žlikrofov. Prav tako pa Idrija še naprej ostaja butična destinacija, zato so tudi njihove nastanitve takšne. »Dva hotela – hotel Jožef in Kendov dvorec – sta prejemnika Michelinovega priznanja v letih 2020 in 2021 zaradi svoje izjemne kulinarike, hotel Jožef pa se z letošnjim letom ponaša tudi s certifikatom Zeleni ključ, ki so ga prejeli zaradi svojega trajnostnega delovanja, ter certifikatoma Green Cuisine in Green Acommodation,« je uspešno delo obeh družin izpostavila sogovornica, hkrati pa omenila tudi hostel Idrija, ki je primeren predvsem za pohodnike. »Družinam z otroki pa bi zagotovo priporočala naše okoliške kmetije in apartmaje, saj so skoraj vsi umeščeni v okolje, kjer lahko otroci spoznavajo tudi življenje na kmetiji, jahajo, si ogledajo številne domače živali in tako dalje.«

Idrija je primerna tudi za aktiven oddih, zato, kot pove sogovornica, vzemite kolo s seboj. »Priporočamo kolesarjenje po Krajinskem parku Zgornja Idrijca z ogledom naravne in kulturne dediščine – Divje jezero, izjemne Klavže, Babji zob, kotlice na Belci, tektonsko okno. Tja se lahko odpravijo obiskovalci sami, priporočamo pa obisk z vodnikom, saj bodo krajinski park doživeli na bolj izviren način, predvsem pa obiskali kotičke, ki jih sami ne bi,« svetuje sogovornica. Tistim, ki se na avanturo raje odpravijo peš, pa svetuje obisk Krajinskega parka Zgornja Idrijca, kjer je zadnje dve leti izjemno obiskan tudi feldban. »Gre za označeno pešpot, ki pelje po trasi ozkotirne železnice feldban. Sicer je to lažja pohodna pot, vendar zaradi odseka, ki ga je treba prečiti po klinih in trimetrski lestvi, spada med težje,« pove in priporoča, da se obiskovalci podajo na pohod organizirano z lokalnim turističnim vodnikom. »Tako bodo pohodniki ob poti spoznali bogato zgodovino železnice, ki je svojčas delovala na tem območju, na koncu pa jih bomo pogostili še z lokalnimi dobrotami iz kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano.«

Še ena nova pot, ki obiskovalce Idrije pričaka letos, pa je Raufnk, ki si jo gre ogledati skupaj z razstavo v Topilnici Hg. »Tam bodo obiskovalci izvedeli, kaj dela dimnik na vrhu hriba, nato pa se bodo do njega tudi povzpeli. Pot je označena, hoja traja dobre pol ure, na vrhu pa se vam na razgledni ploščadi odpira prekrasen razgled na Idrijo,« pove in omeni, da se pot nato nadaljuje v dve smeri. Ena vas po krožni poti odpelje nazaj v Idrijo, druga pa do Turške noge, kjer vas pričakajo škratje ter zgodba o tem, zakaj se tamkajšnja skala imenuje Turška noga.