Dolg in naporen redni del košarkarskega evropskega pokala prihaja h koncu. Še tekme 18. kroga in čas bo za končnico, katere del bo tudi Cedevita Olimpija. Ljubljančani so z izjemnim nizom sedmih zaporednih zmag na drugokakovostnem evropskem tekmovanju močno izboljšali položaj na lestvici, današnji obračun proti Promitheasu v Patrasu pa bo dal odgovor, ali bodo imeli v osmini finala prednost domačega parketa. Zmaji so pred zadnjim krogom zasedali tretje mesto v skupini B, grško moštvo pa je na zadnjem in brez možnosti za preboj v izločilne boje.

Znova brez Blažiča

Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac je po zmagi proti Valencii prejšnji teden jasno in glasno povedal, da njegovo moštvo pred zadnjim krogom ne bo prav nič preračunavalo. Dodal je, da sta v njihovih glavah samo naslednji tekmec in načrt, kako priti do zmage. Jasno je torej, da bodo zmaji v Patrasu odločno krenili po osmi zaporedni uspeh v evropskem pokalu in skupno že kar 15., če prištejemo še ligo ABA. Ljubljančani so nazadnje v nedeljo v Podgorici na kolena spravili Studentski centar slovenskega trenerja Andreja Žaklja. Zmaga je imela še dodatno vrednost, ker je zaradi bolečin v hrbtu manjkal kapetan in prvi strelec moštva Jaka Blažič, ki je soigralce spremljal s klopi za rezervne igralce. Očitno poškodba Blejca ni povsem nedolžne narave, saj se je že naslednji dan vrnil v Ljubljano, kjer opravlja terapije, zato bo manjkal tudi na obračunu v Patrasu. Brez glavne figure v napadu se je Olimpija v Podgorici nekaj časa lovila, ko pa se je tekma v zadnji četrtini odločala, je pritisnila na plin in brez težav odločila zmagovalca.

Proti Promitheasu bi morali biti igralci Olimpije že bolj navajeni na igro brez Blažiča, tekmec pa posebnega motiva ne bo imel, a so včasih razbremenjena moštva še bolj nevarna kot sicer. Kljub napovedim Golemca, da se osredotočajo le nase in na naslednjega tekmeca, so Ljubljančani zagotovo podrobno spremljali sinočnji potek dogodkov v skupini B, saj so bila na delu prav vsa moštva, s katerimi bijejo bitko za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji. Ljubljančani lahko po najboljšem scenariju osvojijo celo drugo mesto in bi imeli tako zagotovo prednost domačega parketa tudi v morebitnem četrtfinalu, po najslabšem pa padejo na peto in ostanejo brez domače tekme v osmini finala.

Odmisliti težave Promitheasa

Promitheas je imel s trenerjem Iliasom Zourosom pred letošnjo sezono evropskega pokala smele načrte, ki pa jih ni uspel uresničiti. Možnosti za preboj v končnico so zapravili s serijo porazov na zadnjih štirih tekmah. Še posebno visoka sta bila zadnja, ko so proti Virtusu klonili za 22, proti Venezii pa za 24 točk. Proti moštvu iz Benetk sta manjkala nosilca Kendrick Ray in Jerai Grant, zanimivo pa bo videti, kakšno zasedbo bo Zouris sestavil proti Olimpiji. Pogosto se namreč dogaja, da trenerji v primerih, ko njihovo moštvo izgubi možnosti za napredovanje, priložnost v ekipi in za igro ponudijo mlajšim igralcem, nosilce pa odpočijejo.

»Tekma s Promitheasom bo za nas izredno pomembna. Moramo biti osredotočeni. Promitheas ima določene težave s poškodbami, a o tem ne smemo razmišljati, saj imajo dovolj izkušenih posameznikov in odličnega trenerja. Če se bomo za trenutek sprostili, bodo to znali kaznovati. Zavedamo se, kaj nam ta tekma lahko prinese, zato bomo odločno krenili na zmago,« sporoča trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Podobno razmišlja tudi Zoran Dragić. »Pričakujemo zmago in potrditev tretjega mesta v skupini B evropskega pokala. Če bomo končali višje, pa še toliko bolje. Vemo, da nas ne čaka lahko delo. Ne smemo se sprostiti, kot smo se proti Studentskemu centru, saj lahko za to hitro sledi kazen. Naredili bomo torej vse, da si priborimo domačo tekmo v osmini finala evropskega pokala.« x