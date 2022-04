Kolesarji na dirki po Baskiji so se drugi dan odpravili na 207,9 kilometrov dolgo popotovanje od Leitza do Viana. Šlo je za najdaljšo etapo letošnje Itzulie, a tudi najbolj ravninsko, saj je vsebovala zgolj tri kategorizirane vzpone. Dolgo je kazalo, da se bodo za zmago udarili štirje domači kolesarji, ki so bežali cel dan, a je bila glavnina v zaključnih kilometrih zelo hitra. Na koncu je prišlo do ciljnega sprinta, kjer je največ želje po zmagi pokazal aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe.

Roglič nehote ostal v rumenem

V Baskiji, kjer so kolesarji nekaj kilometrov prevozili tudi po snežni planoti, je bil skoraj idealen dan za domače kolesarje in prvega favorita za končno zmago Primoža Rogliča. Etapa se je pričela z vzponom tretje kategorije in v beg so se preselili štirje španski kolesarji: Ibai Azurmendi, Julen Amezqueta, Ibon Ruiz in Ander Okamika. Četverica je odlično sodelovala in izkoriščala dokaj ležeren tempo glavnine, ki jo je vodila ekipa Jumbo-Visme.

Ubežniki so si privozili več kot pet minut prednosti, ko je v glavnini na čelo stopila ekipa Quick-Stepa. Pred zadnjim vzponom dneva in 35 kilometrov pred ciljem je prednost padla pod minuto in pol, a nizozemski ekipi je znova uspelo umiriti strasti. Vidno so želeli etapo prepustiti ubežnikom, med katerimi je v rumeni majici novega vodilnega vodil Ruiz. Po ležerno odpeljanem vzponu na Aguilar so imeli ubežniki znova dve minuti prednosti, a trasa je bila tudi v preostanku zelo razgibana. Moč vodilni četverici je padala, Ruiz pa se je odločil za solo napad. Za zadnjih deset kilometrov je imel minuto in pol prednosti. Jumbo-Visma je še vedno narekovala zmeren ritem, kar je odgovarjalo Špancu v ospredju, s taktiko nizozemske ekipe pa se niso strinjali številni drugi najboljši.

Ruiz ujet 500 metrov pred ciljem

V glavnini so se v zadnjih kilometrih začeli napadi, tempo je močno narasel. Prvi trije ubežniki so bili ujeti, prednost Ruiza pa se je manjšala iz metra v meter. Nesrečni spanec je moral kapitulacijo priznati 500 metrov pred ciljno črto, po tem, ko je na begu prekolesaril več kot dvesto kilometrov. Glavnina se je mimo njega odpeljala kot hitri vlak, v najboljšem položaju pa je bil Alaphilippe, ki je prišel do 38. zmage v karieri. Primož Roglič je ciljno črto prečkal varno v glavnini na 13. mestu in je tako ostal v majici vodilnega, ki mu prinaša nekaj več medijskih obveznosti in mu odvzema odvečno energijo. Vseeno pa ostaja glavni kandidat, da si jo obleče tudi v soboto, ko se bo dirka po Baskiji zaključila. »To je bil verjetno najlažji dan na dirki. Užival sem v soncu in odličnem vzdušju. Ljudje tukaj so pravi intuziasti. Že jutri pričakujem veliko bolj zahtevno etapo z zahtevnimi kratkimi in strmimi klanci. Dal bom vse od sebe, da se bom boril z najboljšimi,« je današnjo etapo ocenil Roglič.

Jan Polanc (UAE) je bil v etapi danes 40., Domen Novak (Bahrain Victorious) pa 108. Tudi onadva sta ciljno črto prečkala v času zmagovalca etape. Skupno pa je Polanc 25. (+0:33), Novak pa 77. (+0:54).

V sredo kolesarje čaka razgibana, 181,7 kilometra dolga etapa med Llodiom in Amurriom.