Slovenijo bo moralo zapustiti 33 ruskih diplomatov in tehničnega osebja na veleposlaništvu

Na slovenskem zunanjem ministrstvu se je danes mudil veleposlanik Ruske federacije Timur Ejvazov. V roke je dobil dve noti. Protestno noto zaradi grozodejstev v Buči in noto, s katerim Slovenija Rusko federacijo obvešča, da bo ta morala zmanjšati številčno prisotnost diplomatskega in tehnično-administrativnega osebja na veleposlaništvu v Sloveniji. Pri tej odločitvi se je zunanje ministrstvo sklicevalo na 11. člen Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih in ne na člen 9. Dunajske konvencije, ki omogoča izgon diplomatov brez posebnih razlogov, s čimer postanejo persona non grata.