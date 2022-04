Vojna v Ukrajini in inflacija izrazito negativno vplivata na zaupanje nemških potrošnikov in zaposlovanje. Vrednost napovednega kazalnika o razpoloženju nemških potrošnikov kaže na nižjo pripravljenost gospodinjstev na večje nakupe in večjo nagnjenost k varčevanju. Ob tem so pri družbi GfK, ki izvaja anketne raziskave, opazili zlasti močno poslabšanje glede gospodarskih in dohodkovnih pričakovanj nemških gospodinjstev. Potem, ko je bil kazalnik že za mesec marec slab (-8,5 točke), se je za mesec april še poslabšal ter padel globlje v negativno območje (-15,5 točke). Podobno poslabšanje oziroma večjo previdnost pri zaposlovanju ugotavlja tudi nemški inštitut IFO. Barometer zaposlovanja je marca beležil rahel padec na 102,1 točkah, februarja je namreč znašal 104,3 točke.

Boljše pa je stanje na trgu dela in splošno počutje onkraj Atlantika. Trgi so med drugim pričakovali novico o ameriški brezposelnosti, ki pa ni razočarala. Brezposelnost je upadla s 3,8 odstotka na 3,6 odstotka ter tako skoraj že dosegla raven izpred pandemije koronavirusa (3,5 odstotka). Prav tako se je povečala povprečna urna postavka, in sicer za 0,4 odstotka glede na februar, oziroma kar 5,6 odstotka v zadnjem letu. Vseeno pa je zaostala za stopnjo inflacije. Slednja je, prilagojena na letno raven, v februarju namreč znašala visokih 7,9 odstotka. Podobno stanje je tudi na stari celini. Eurostat je sporočil, da so se cene življenjskih potrebščin na območju evra v marcu povišale za 7,5 odstotka na letni ravni, v kolikor bi iz izračuna izključili gibanje cen energije je bila inflacija 3,4 odstotna, v Sloveniji pa le 6 odstotkov.

Proizvajalec električnih vozil Tesla je v lastnem slogu korporativnega komuniciranja z vlagatelji tvitnil namero o novi cepitvi delnic. O tej bo odločal upravni odbor, nazadnje pa je družba delnice cepila avgusta 2020 v razmerju ena proti pet. Vrednost podjetja je zgolj v tistem letu pridobila več kot 700 odstotkov. Delnica je pretekli teden zaključila pri tečaju 1084 dolarjev, kar znaša 7 odstotkov višje merjeno v evrih kot ob koncu tedna pred tem. V petek je predsednik Joe Biden sporočil, da bodo ZDA naslednje pol leta dnevno iz rezerv sprostile po milijon sodov nafte dnevno s pričetkom v mesecu maju. Države članice združenja proizvajalk nafte OPEC+ so na zasedanju potrdile rahlo povečanje proizvajanja nafte, in sicer za 432 tisoč sodčkov nafte na dan, s pričetkom v mesecu maju. Omenjeni pritiski so vplivali na gibanje cene sodčka severnoameriške nafte WTI, ki je preteklem tednu upadla za 13 odstotkov, merjeno v evrih, in teden zaključila tik pod 100 dolarji na sodček.