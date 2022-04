Italijanske oblasti skušajo ugotoviti identitete oseb, ki stojijo za grožnjami. Šlo naj bi sicer za privržence ruskega predsednika Vladimirja Putina. To je razvidno iz vsebine sporočil, v katerih nagovarjajo Putina, naj pošlje nekoga, ki bo ministra ubil, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

»Takšne grožnje ne bodo zaustavile naših prizadevanj za mir,« je danes zatrdil Di Maio, potem ko je njegovo zunanje ministrstvo iz države izgnalo 30 ruskih diplomatov.

Grožnje so v Italiji poleg Di Maiovega Gibanja pet zvezd obsodile tudi ostale politične stranke, predsednik vlade Mario Draghi pa je ministru izrazil polno solidarnost. Med politiki, ki so obsodili grožnje, sta tudi vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini in voditeljica skrajno desnih Bratov Italije Giorgia Meloni.