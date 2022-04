Generalni direktor zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar je na današnji novinarski konferenci povedal, da so se v prvih dneh aprila prijavili prvi ukrajinski iskalci zaposlitve s priznano začasno zaščito, trenutno naj bi jih bilo manj kot pet. Zakon o uvedbi začasne zaščite, ki ga je prejšnji mesec sprejela vlada, traja eno leto in se lahko podaljša za največ dvakrat po šest mesecev.

Direktorica področja zaposlovanja na zavodu Damjana Košir je pojasnila, da osebe osebe z začasno zaščito pridobijo pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko v Sloveniji zaposli pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, prav tako se lahko kot vsi ostali vpišejo v evidenco brezposelnih oseb in koristijo tudi vse ostale storitve zavoda. Čeprav naj bi bil zato postopek zaposlitve pravilom hitrejši in enostavnejši, pa se lahko, kot opozarjajo na Zavodu, pojavijo druge ovire, na primer glede znanja slovenskega jezika, prav tako pa postopki zaposlovanja lahko trajajo dlje, kadar gre za zaposlovanje v reguliranem poklicu ali kadar delodajalci za zasedbo delovnega mesta zahtevajo vrednotenje izobraževanja.

Večina ukrajinskih beguncev ne zna angleško in nima dokazil o izobrazbi

Na Zavodu so povedali, da se je od pričetka vojne v Ukrajini nanje obrnilo več delodajalcev, tudi agencije za zaposlovanje, zbornice in združenja delodajalcev, ki so pripravljene zaposlovati razseljene osebe iz Ukrajine ali pomagati pri integraciji teh oseb na slovenski trg dela. Delodajalci povprašujejo po kandidatih za različna dela, še zlasti v gostinstvu in turizmu, pa tudi v predelovalni dejavnosti, kmetijstvu in po različnih strokovnjakih. Po drugi strani gre pri ukrajinskih beguncih po besedah Koširjeve za paleto različnih poklicev, predvsem pa za ženske in matere, kar pomeni, da bo treba poskrbeti tudi za možnost otroškega varstva.

»Na Zavodu bomo storili vse, da bodo brezposelne osebe z začasno zaščito iz Ukrajine pridobile vse potrebne informacije in pomoč ter podporo za vključitev na trg dela. Prav tako bomo aktivno sodelovali z delodajalci, ki bodo pripravljeni na prosta delovna mesta zaposliti tudi osebe iz Ukrajine,« je povedala Koširjeva in zagotovila, da imajo glede integracije oseb z mednarodno zaščito na trg dela, veliko izkušenj in posebej usposobljene svetovalce. Beguncem so na voljo posebni programi aktivne politike zaposlovanja, denimo usposabljanje na delovnem mestu za tujce, ter različne delavnice in tečaji slovenskega jezika. Državljani iz tretjih držav morajo namreč v roku enega leta od prijave v evidenci brezposelnosti opraviti izpit iz znanja slovenščine.

Kot je pojasnila, so na spletni strani Zavoda že objavili usmeritve in napotke ter obrazce v ukrajinskem jeziku glede zaposlovanja ukrajinskih državljanov, v pomoč državljanom Ukrajine pri učenju slovenskega jezika so pripravili slovarček Prvih 500 po slovensko ter ga razdelili na vse območne službe Zavoda, obiskali so nastanitvena centrav Logatcu in na Debelem Rtiču in podali prve informacije glede razmer na trgu dela na terenu, ob tem pa načrtujejo, da bomo v kratkem v Info točki za tujce ter v Kontaktnem centru zagotovili osebe, ki bodo Ukrajincem v pomoč pri usmerjanju in podajanju informacij.

Ob obisku nastanitvenih centrov so, kot je dejala, zaznali dva ključna izziva, in sicer da begunci praviloma nimajo dokazil o izobrazbi in da večinoma ne govorijo angleškega jezika. Predstavniki delodajalskih združenj so jim v zvezi s tem dali sicer na sestankih vedeti, da so jim bolj kot izobrazba pomembne izkušnje.

Rekorden porast zaposlovanja tujcev

Zaradi pomanjkanja delovne sile se tudi sicer v Sloveniji zadnja letu povečuje število vlog za zaposlovanje tujcev. Lani so jih prejeli 54 tisoč, s čimer so presegli dosedanji rekord iz leta 2019, ko jih je bilo okoli 50 tisoč, in izdali prav tako rekordnih 46.264 delovnih dovoljenj in soglasij, kar je za dobro četrtino več kot leta 2020. Trend rasti se nadaljuje tudi letos; v prvih treh mesecih so skupaj prejeli 15 tisoč vlog za delovna dovoljenja in soglasij za enotno dovoljenje, 30 odstotkov več kot v prvih treh mesecih 2021, in izdanih 11.284 delovnih dovoljenj in soglasij (28,9 odstotka več kot lani). Kljub velikemu obsegu vlog so čas njihovega reševanja po trditvah Zavoda skrajšuje, pri soglasjih k enotnemu dovoljenju je povprečni čas reševanja vlog 14 dni, pri delovnih dovoljenjih pa 21 dni .

Konec januarja je bilo v Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS (Surs) delovno aktivnih 112.777 tujih državljanov. Med njimi je bilo okoli 16.200 oseb iz držav EU (14,4 odstotkov tujih delavcev) in 96.575 oseb iz tako imenovanih tretjih držav. Tuji delavci tako predstavljajo že 12,4 odstotka vseh delovno aktivnih prebivalcev Slovenije.

Lani je bilo največ delovnih dovoljenj in soglasij izdanih delodajalcem iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, prometa in skladiščenja, gostinstva in trgovine; vzdrževanje in popravila motornih vozil. Kot pravijo na Zavodu, gre večinoma za delovna mesta na terenu in pod težjimi delovnimi pogoji, za katera je težje najti kandidate med domačimi iskalci zaposlitve.

Največ, 20,9 odstotka vseh dovoljenj in soglasij je bilo lani izdanih za zidarje, za voznike težkih tovornjakov in vlačilcev jih je bilo 13,4 odstotka, za varilce 10,4 odstotka, za preprosta dela pri visokih gradnjah 5,3 odstotka in za elektroinštalaterjie 4,8 odstotka. Skoraj polovica delavcev je lani prišla iz Bosne in Hercegovine (45,7 odstotka), sledijo državljani Kosova, Srbije, Severne Makedonije, Rusije, Turčije, Ukrajine, Kitajske in Črne Gore.

Vse nižja brezposelnost

Brezposelnost v Sloveniji sicer še vedno pada. Ob koncu marca je bilo na Zavodu registriranih 60.534 brezposelnih oseb, 6,6 odstotka manj kot februarja in 26,7 odstotka manj kot v lanskem marcu. Tako nizka raven brezposelnosti je bila nazadnje zabeležena eta 2008.

Upad števila brezposelnih je predvsem posledica znižanja števila na novo prijavljenih brezposelnih oseb, katerih se je v prvih treh mesecih letošnjega leta na Zavodu prijavilo 14,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, marca pa 5,4 odstotka manj kot marca 2021. Razveseljivo je, da se je marca glede na februar za 15,9 odstotka povečalo tudi število brezposelnih, ki so se zaposlili. V prvem tromesečju se je namreč zaradi vse slabše strukture brezposelnih zaposlilo 19,9 % manj oseb kot v enakem obdobju lani.

Brezposelnost upada po vseh območnih službah Zavoda: najbolj se je medletno zmanjšala v Kranju ( za 35,7 odstotka), Novi Gorici (za 33 odstotkov) in v Kopru (za 32,6 odstotka). V povprečju je bilo v prvem tromesečju letošnjega leta brezposelnih 64.384 oseb, 26,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Kot posledica rasti zaposlenosti in zmanjševanja brezposelnosti se znižuje tudi stopnja registrirane brezposelnosti. V letošnjem januarju je bila v povprečju 6,9-odstotna, kar je najmanj po letu 2008, ko je znašala 6,7 odstotkov. Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi do 29 let je bila januarja 9-odstotna , med starejšimi od 55 let pa 10,7-odstotna, prav tako je od povprečja višja brezposelnost med ženskami (7,6 odstotkov).

Stopnja anketne brezposelnosti, ki jo uporabljamo za primerjavo z drugimi državamiki je bila v Slovenija januarja 4,2-odstna, kar nas uvršča med bolj uspešne članice. Povprečje EU znaša namreč 6,2 odstotka, od Slovenije pa imajo nižjo brezposelnost le Češka (najnižjo v višini 2,2 odstotka), Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska in Poljska.

Neposredno zaposljivih zgolj 17 odstotkov brezposelnih

Še naprej je zaskrbjujoče, da jei na Zavodu več kot polovica dolgotrajno brezposelnih, med njimi je večina težko zaposljivih brez izpobrazbe, z duševnimi težavami, odvisnostmi, invalidov... Po oceni Zavoda je neposredno zaposljivih zgolj 17 odstotkov vseh oseb, so prijavljene na Zavodu, vsi ostali pa potrebujejo dodatno obravnavo in pomoč svetovalcev.

Podatki in evalvacije sicer kažejo, da vključitev brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja bistveno izboljšuje zaposlitvene možnosti udeležencev, kar dokazujejo tudi podatki uspešnosti posameznih programov. Pri tako imenovanem Delovnem preizkusu beleži Zavod 85 odstotkov »izhodov v zaposlitev«, pri usposabljanju na delovnem mestu za mlade pa več kot 80 odstotkov. Dobre rezultate dosegajo tudi pri subvencioniranjju zaposlitev, Med mladimi po končanem subvencioniranju ohrani zaposlitev skoraj 90 odstotkov oseb, med ranljivimi skupinami v programu Zaposli.me pa 64,5 odstotka.

Z zniževanjem števila brezposenih se zmanjšuje tudi število prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost. V februarju letos je prejelo denarno nadomestilo 17.461 oseb ali 27 odstotkov od vseh brezposelnih, v primerjavi s februarjem lani pa se je število prejemnikov zmanjšalo za skoraj 8 tisoč ali skoraj za tretjino. Število prejemnikov denarnega nadomestila je bilo sicer najnižje junija 2008, ko ga je prejelo 13.236 brezposelnih oseb. Najnižje denarno nadomestilo je februarja letos znašalo 530,19 evrov bruto, najvišje pa 892,50 evrov bruto.

Rekordno povpraševanje delodajalcev

V prvih treh mesecih letos so na Zavodu prejeli 46.484 sporočil o prostih delovnih mestih, 42,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, od tega samo marca 17.142. Po njihovih navedbah gre za rekordno povpraševanje delodajalcev, največje v obdobju od leta 2014. Delodajalci so sicer lani Zavodu sporočili 156.163 prostih delovnih mest, kar je dobrih osem tisoč več kot leta 2019.

Tako kot vsa zadnja leta delodajalci še naprej najbolj povprašujejo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah, čistilcih strežnikih in gospodinjskih pomočnikih ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalcih, delavcih za preprosta dela pri nizkih gradnjah, sestavljavcih električne in elektronske opreme, kuharjih, varilcih, kuhinjskih pomočnikih in strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego.

V Poklicnem barometru za leto 2022 so na Zavodu ocenili, da bo v kar 108 poklicih primanjkljaj , v 51 ravnovesje v le 18 poklicih pa presežek kadra. Izstopa zlasti primanjkljaj v vseh zdravstvenih poklicih, informacijskih tehnologijah, šolstvu, gradbeništvu, prometu in skladiščenju ter v gostinstvu.