Ko smo zlorabe primerjali med seboj, so se pojavile nekatere podobnosti, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika. V vseh primerih je šlo v nam znanih primerih za zlorabo Visa kartice, nakup pa naj bi bil navidezno opravljen pri eni od storitev ameriškega tehnološkega velikana Apple. Razlikovali so se po zneskih – od nekaj evrov do skoraj sto evrov; nemara celo več, vendar v nam znanih primerih sto evrov ni bilo preseženih. Vendarle: četudi bi bil samo cent, je to neprijetna izkušnja.

Najprej smo poskušali izvedeti, kako so se nepridipravi sploh dokopali do podatkov oziroma pravih številk kartic. Po izkušnjah smo povprašali pri največji slovenski banki NLB. »Na žalost je tako, da tudi v kolikor stranke še nikoli niso uporabljale kartice na spletu, se lahko zgodijo spletne zlorabe. Goljufi pridejo do podatkov z različnimi prevarami: na primer da kupca zvabijo na lažno spletno stran trgovca, s pomočjo telefonskega klica ali e-pošte, ko se predstavijo, da kličejo iz Microsofta ali so lažni prodajalci blaga ali storitev (gre za zelo nizke cene v primerjavi z redno prodajo), pa obvestilo o čakajočem paketu Pošte Slovenije ali DHL, na primer, ko stranke same dajo vse svoje kartične in osebne podatke,« so pojasnili.

Poleg tega se lahko zgodi, da pride do vdorov na spletne strani trgovcev in še koga, pri čemer hekerji poberejo vse podatke, ki jih potrebujejo za zlorabo. »V nekaterih primerih kriminalne združbe pridobijo podatke o karticah, kjer jih na računalniku s pomočjo datotek in pridobljenih številk sprožijo na različnih tujih spletnih straneh,« so dodali.

