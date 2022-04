Ta hitra imitacija gibanice se enostavno pripravi, vsak si jo lahko sestavi po svojih željah (z ali brez rozin, z makom ali brez …), pa še odličnega okusa je. Nujno za poskusit!

Klasična prekmurska gibanica bo za vedno ostala princesa Prekmurja. Ta palačinko se ji globoko priklanja. Seveda ni enaka originalu, je pa prav tako odlična, enako lepa in da se jo celo lažje pripravi! Posladkate si jo lahko z medom, zato ta sladica tudi ni pretirano sladka.

Je že res, da za nadev potrebujete kar lepo število sestavin, a se splača. Kombinacija sestavin v tejle krasotici je resnično odlična. Vendarle pa si jo lahko čisto vsak za mizo sestavi tako, kot si zaželi. Bi rozine ali jih ne bi? Ne marajo vsi maka? Enostavno izpustite tisto, kar vam ni všeč. Resnično prilagodljiva je!

V sladici je:

kremasta skuta, v kateri so ravno prav alkoholizirane rozine, lahko pa uporabite le rumov sladkor, kjer ni alkohola, je pa rumova aroma;

rahlo kiselkasta jabolka, do popolnosti odišavljena s cimetom;

hrustljavi orehi, ki poskrbijo za pravo teksturo;

makova zrnca;

med, ki sladico prav naravno posladka.

Za osnovo pripravite navadne pšenične palačinke, za spremembo uporabite polnozrnato (pirino) moko ali pa vse zavijte v mehke ajdove palačinke. Z vsemi tremi osnovnimi palačinkami je dobro!

PRIPRAVA

Sestavine (za 2-4 osebe):

Sestavine za palačinke:

1 jajce

100 g (polnozrnate pirine) moke

1 ščepec sode bikarbone

1 ščepec soli

1,5 dcl mleka

1 dcl vode

Ostale sestavine:

200 g skute

1 žlička vanilijeve paste, 1 vanilijev strok, vanilijeve esence ali vanilijevega sladkorja (v tem primeru med v nadevu izpusti, da ne bo presladko)

1 vrečka rumovega sladkorja

4 žlice medu + za okras

2 žlici maka

2 jabolki

1/2 žličke cimeta

1 žlica limoninega soka

1 pest grobo sesekljanih orehov

2 žlici rozin

2 žlici ruma (neobvezno)

PRIPRAVA

Rozine po želji namočite v rum ali pa v nadev dodajte le rumov sladkor, ki skuto odišavite, ne vsebuje pa alkohola (vsebuje le aromo ruma). Skuto dobro zmešajte z vanilijevo esenco, medom, nato pa vmešajte še odcejene rozine. Če kdo v družbi, ki bo uživala v tej jedi rozin ne mara, jih postrezite poleg, pa naj jih doda tisti, ki jih ima rad.

Jabolko naribajte, potresite s cimetom in pokapajte z limoninim sokom.

S sestavinami za palačinke pripravite maso za palačinke – najprej v skledo ubijte jajce in ga dobro razžvrkljajte. Dodajte mleko in vodo in premešajte. V skledo presejte še moko, sol in sodo bikarbono in dobro premešajte, da se znebite vseh grudic. Pustite, da masa počiva 15 minut. Ko imate vse sestavine za nadev pripravljene, specite palačinke. Ponev za palačinke res dobro segrejte, potem pa na segreto kapnite 1/4 žličke olja. Na olje zlijte zajemalko mase, potem pa ponev nagnite sem in tja, da se masa razporedi po celotni ponvi. Palačinke specite na obeh straneh, približno 2 minuti na vsaki strani. Palačinko obrnite, ko se na površju začnejo delati mehurčki. Iz te mase dobite štiri malo debelejše palačinke.

Na tople palačinke naj si vsak namaže najprej malo skutinega nadeva, nato doda rahlo ožeta jabolka – sok, ki ga spusti le popijte. Na jabolka dajte malo maka, nato orehe in vse pokapajte z medom. Palačinko prepognite, po želji okrasite še z malo orehov in pokapajte z medom. Odlično!