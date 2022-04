Satelitski posnetki ulic v mestu Buča iz sredine marca domnevno prikazujejo več trupel civilistov, ki ležijo mrtvi na cesti ali tik ob njej, točno na kraju, kjer so po umiku ruskih enot v zadnjih dneh našli več trupel.

»Maxarjevi satelitski posnetki visoke ločljivosti nad Bučo severozahodno od Kijeva potrjujejo nedavne objave na družbenih omrežjih, ki prikazujejo trupla, ki so več tednov ležala na ulicah,« je v ponedeljek dejal Stephen Wood, tiskovni predstavnik družbe Maxar Technologies.

Ameriški časnik New York Times je objavil analizo posnetkov Jablonske ulice v Buči. Po primerjavi z videoposnetki s 1. in 2. aprila, na katerih so bila ob ulici vidna trupla, naj bi ugotovili, da je bilo trupel veliko že vsaj tri tedne prej, ko so mesto nadzorovale ruske sile.

Poboje civilistov v Buči, o katerih poročajo lokalne oblasti in novinarji na terenu, so v Kijevu označili za genocid in vojne zločine. Iz sveta se v teh dneh vrstijo obsodbe in pozivi k preiskavi dogodkov, pregonu odgovornih in ostrejšim sankcijam proti Rusiji.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem zanikalo odgovornost in zatrdilo, da so se vse njihove enote »popolnoma umaknile iz Buče že 30. marca«, Kremelj pa je videoposnetke iz mesta zavrnil kot »ponaredke«, ki naj bi jih priredili v Ukrajini.

To trditev so v ponedeljek ponovili tudi v Združenih narodih, kjer je ruski odposlanec Vasilij Nebenzija na tiskovni konferenci dejal, da trupel na posnetkih iz Buče še ni bilo, ko so ruske enote zapustile mesto. Zatrdil je, da je posnetke »pripravil ukrajinski stroj za informacijsko vojno«.

Toda Maxarjevi satelitski posnetki z dne 19. in 21. marca kažejo, da je v tistem času na ulicah v Buči ležalo več trupel. Po analizi časopisa New York Times pa je s posnetkov razvidno, da so se med 9. in 11. marcem na ulici pojavili temni predmeti, podobne velikosti kot človeška telesa.

Številna trupla, prikazana na satelitskih posnetkih, so bila na tleh v enakem položaju kot na videoposnetkih z iste ulice, ki jih je posnel ukrajinski član lokalnega mestnega sveta, in na fotografijah, ki so jih objavile mednarodne tiskovne agencije.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimespic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022