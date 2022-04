Kansas, ki je v polfinalu letošnjega zaključnega turnirja v New Orleansu zlahka premagal univerzo Villanova, sicer prvaka v letih 2016 in 2018, je tako postal ekipa, ki je v finalu tega več kot 80 let starega tekmovanja zmagala po tem, ko so med tekmo zaostajali za 16 točk. Nazadnje je 15 točk zaostanka nadoknadila univerza Loyola leta 1963. Škoda res za izjemno simpatično ekipo Severne Karoline, ki bi tudi lahko šla danes v zgodovino, če bi trener Hubert Davis naslov osvojil že v svoji prvi sezoni po tem, ko je zamenjal legendarnega Roya Williamsa, ki je naslov osvojil nazadnje še leta 2017.

Kansas, vsekakor prvi favorit letošnjega Final Foura NCAA, navsezadnje je bil v New Orleansu danes edini preostali prvi nosilec iz štirih konferenc, je tekmo začel tako odločno, kot je v polfinalu zlomil Villanovo, vendar so se igralci Severne Karoline hitro vrnili, igro izenačili in potem prišli do omenjene rekordne razlike in 15 točk prednosti ob polčasu. Drugo polovico tekme je potem Kansas začel izjemno in se z neverjetno serijo 31:10 vrnil v tekmo ter drugi polčas dobil z razliko 47:29. Ko je enkrat Kansas v drugem polčasu povedel, prednosti ni izpustil iz rok, so se pa igralci Severne Karoline izjemno upirali, se na koncu celo vrnili v tekmo in imeli par sekund pred koncem še met za 3 točke, ki pa ga prvi zvezdnik in strelec ekipe Caleb Love ni zadel.

Pri Kansasu kljub temu, da imajo dva izjemna zvezdnika, branilca Ochaija Agbajija, sicer tudi enega od kandidatov za najboljšega igralca celotne lige v 2022 in pa igralca, ki bo med najboljšimi 10 med letošnjimi izbranci na naboru lige NBA, ter centra Davida McCormacka, so naslov prinesli praktično vsi igralci prve peterke. Vsak je »potegnil« v nekem trenutku tekme: McCormack (15 točk in 10 skokov) na začetku in na koncu, Agbaji (12 točk) povsod po malem, v trenutkih, ko sta zvezdnika »zmrznila«, pa sta na sceno stopila belopolti branilec Christian Braun (12 točk) in krilo Jalen Wilson (15). Pri Severni Karolini, kot rečeno, svojega deleža ni prispeval prvi strelec Caleb Love, ki je sicer v polfinalu z 28 točkami sam potopil univerzo Duke, tokrat pa je zmogel samo 13 točk. Tako je preveč bremena padlo na izjemnega krilnega centra Armanda Bacota (15 točk in 15 skokov), ki bo šel v zgodovino kot igralec, ki se je po številu teh dvojnih dvojčkov v sezoni (31) izenačil z legendarnim Davidom Robinsonom; Bacot je tudi v polfinalu proti Duku zabeležil kar 20 skokov.

Lahko pa seveda Severna Karolina ponosno odide iz New Orleansa po letošnji izjemni sezoni, ko so v Marčevski norosti najprej izločili lanskega prvaka Baylor, zatem lanskega udeleženca Final Foura UCLA, v polfinalu pa še univerzo Duke slavnega trenerja Mika Krzyzewskega, ki so ga na ta način poslali v trenerski pokoj. Seveda pa bodo v Chapel Hillu, kjer je naslov prvaka NCAA osvojil tudi neprekosljivi Michael Jordan leta 1982, še vedno neslavni poraženci, čeprav so letos pobrali vso moralno »slavo«, kar je je na razpolago.