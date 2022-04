Predvolilni plakat stranke NSi z nasmejanimi in razigranimi belosrajčnimi ministri Toninom, Ciglerjem Kraljem, Andrijaničem, Vrtovcem in Podgorškom. Da, še pred nekaj meseci so se nam v povsem enaki opravi in postavi predstavljali štirje člani fantovske skupne, zdaj se jim je pridružil še peti, ki je bil prej v neki drugi, malo starejši skupini ... Da bi prišlo zraven še kakšno dekle? Lepo vas prosim! Za NSi boy band nesprejemljivo. Fantje so tisti, ki zavihajo rokave in rešijo težave. Punce pa ... so, saj veste za kva.