Zunanji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške so na včerajšnjem srečanju v Zaprešiću pri Zagrebu ostro obsodili ruski napad na Ukrajino in izpostavili pomen preprečevanja, da bi se tamkajšnji konflikt prelil na dogajanje na zahodnem Balkanu. Na tretji tovrstni trilaterali so Anže Logar, Luigi Di Maio in Gordan Grlić Radman precej časa namenili vprašanjem, povezanim s severnim Jadranom, v luči tega pa sta slovenski in hrvaški minister govorila tudi o ribolovu v Piranskem zalivu. O tem med državama potekajo pogovori, je pa Logar dejal, da dogovora še ni v takšni obliki, da bi ga lahko predstavili poslancem državnega zbora. »Ne morem potrditi, da je dogovorjeno skupno ribolovno območje, lahko pa potrdim dogovor o dogovoru,« je rekel Grlič Radman, Logar pa, da »nobena od rešitev, ki bi bila sprejeta, ne bi prejudicirala ali kakor koli vplivala na razsodbo arbitražnega sodišča«.

Za izboljšanje povezanosti pristanišč

Ministri so v skupni izjavi potrdili predanost skupnemu sodelovanju in povezovanju Slovenije, Hrvaške in Italije, da bi bil severni Jadran območje rasti in razvoja. Ob okrepljenem sodelovanju izpostavljajo področja povezanosti, zaščite okolja in modrega gospodarstva (delovno skupino o prvem področju vodi Slovenija, o drugem Hrvaška, o tretjem Italija). Ministri so tako med drugim pozvali k večji povezanosti severnojadranskih pristanišč, zapisali, da se zavedajo omejenih oziroma nezadostnih cestnih in železniških povezav Trsta, Kopra in Reke, ter napovedali preučitev možnosti za izboljšanje. Na področju modrega gospodarstva (gre za gospodarske dejavnosti, povezane z morji, oceani in obalami) bodo države okrepile sodelovanje, tudi na podlagi strategije Evropske unije do jadranske in jonske regije.

»V zadnjem letu nam je uspelo ustvariti konkretno sodelovanje, posebno na treh področjih, ki jih imamo za ključna tako za krepitev naših odnosov kot za naše morje,« je na novinarski konferenci rekel Grlić Radman in dodal, da sodelovanje dobiva še večji pomen zaradi trenutne energetske krize, ki zahteva diverzifikacijo dodatnih virov energije.