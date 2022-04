Hvala za banane

Dovolite mi tole predrzno priznanje: nočem in ne znam ravnati z orožjem. Vse, za kar sem izurjena, je zlaganje besed, pa še to civilističnih in praviloma nebolečih. Še štiha ne znam prav prijeti, da bi konkretno zasekala v zemljo. No. To ni povsem res. S štihom sem še kar dobra, a le, ko presajam drevesa ali vrtnice, najraje plezalke. To so stvari, ki jih s štihom počneš v neoboroženih časih. V oboroženih časih, si mislim, bi svoj štih najbrž posadila kot drevo. Nekam globoko. Vsa tista trupla: ne vem, ali bi jih bila zmožna pokopavati.