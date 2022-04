Na nedeljskih predsedniških in predčasnih parlamentarnih volitvah se je Srbija pomaknila precej na desno. Ne toliko zaradi 58,5 odstotka glasov za dosedanjega predsednika Aleksandra Vučića, ki je ob podpori socialistov tako že drugič zapored zmagal v prvem krogu, kot zaradi uspeha protizahodne nacionalistične desnice. Mnogi Srbi so glasovali za njenih pet predsedniških kandidatov v času ukrajinske vojne tudi zato, ker so izrazito prorusko usmerjeni, medtem ko je Vučić nekako nevtralen. Vsega skupaj je omenjena peterica dobila 18 odstotkov glasov, kar je toliko kot kandidat glavnega dela demokratične opozicije Zdravko Ponoš, ki je bil drugi. Šele šesta med osmimi predsedniškimi kandidati je s 3,3 odstotka Biljana Stojković iz koalicije okoljevarstvenih gibanj Moramo.

Poraz opozicije tudi v Beogradu

Čeprav je Vučić v nedeljo pozno zvečer, ko je zmagoslavno stopil pred medije in se primerjal z Nikolom Pašićem (1845–1926), kazal izjemno zadovoljstvo z rezultati, je najbrž več pričakoval na parlamentarnih volitvah. Koalicija okoli njegove Srbske napredne stranke (SNS) je dobila 43 odstotkov glasov in 120 od 250 poslancev. Doslej je imela s 188 poslanci dvotretjinsko večino, ker je večina opozicije zaradi Vučićeve prevlade v medijih bojkotirala parlamentarne volitve leta 2020. Vsekakor se bosta Vučić in SNS pri vladanju še naprej opirala na dosedanje zaveznike, torej na 32 poslancev koalicije okoli socialistov Ivice Dačića, ki je tretja z 11,5 odstotka glasov, in na šest poslancev vojvodinskih Madžarov.

Druga je bila opozicijska Združena Srbija s 13,6 odstotka glasov (38 poslancev), kar je veliko manj, kot je dobil njen predsedniški kandidat Ponoš. V opoziciji levo od vlade bo še gibanje Moramo, ki je dobilo 4,6 odstotka glasov in 12 poslancev. Desno od vlade pa bo v opoziciji 35 poslancev iz treh proruskih desnonacionalističnih koalicij. Triodstotni prag za vstop v skupščino ne velja za manjšine. Poleg Madžarov bodo imeli poslance še Bošnjaki iz Sandžaka, Albanci in vojvodinski Hrvati.

Pred volitvami je demokratična opozicija upala, da bo zmagala vsaj v Beogradu in dobila župana, ker v glavnem mestu Vučićevi mediji nimajo odločilnega vpliva na volilce. A tudi v prestolnici bo imela očitno absolutno večino koalicija SNS in socialistov. Od 110 poslancev mestne skupščine naj bi jih SNS imela 48, Združena Srbija 26, Moramo 13, socialisti 8, tri proruske nacionalistične koalicije pa 15 poslancev.

SNS pomagali tudi gospoarski kazalci

Kot večina komentatorjev tudi profesor z beograjske pravne fakultete Bogoljub Milosavljević meni, da nepravilnosti na volitvah niso bistveno vplivale na poraz demokratične opozicije: »Slab volilni izkupiček opozicije je posledica tudi njene slabosti, ne le prevlade Vučićeve stranke v medijih in njene agresivnosti med volilno kampanjo in na samih voliščih. Dejal bi celo, da je opozicija veliko dosegla glede na to, da je volitve leta 2020 večinoma bojkotirala in s tem sama sebi onemogočila, da bi bila vidna v parlamentarnem življenju,« ocenjuje. Po njegovem so bili na opozicijskih listah premalo prepoznavni kandidati brez političnih idej in preteklosti, ki bi vlivali zaupanje. »Vendar sedanji rezultat opoziciji daje kljub vsemu upanje, da bo na naslednjih volitvah, če bo našla solidnejše voditelje z boljšim programom, dobila večje zaupanje državljanov in boljši volilni rezultat,« pravi Milosavljević.

Vučić in SNS sta na volitvah prepričljivo zmagala tudi zato, ker se je v zadnjih letih Srbom ob dobrih gospodarskih rezultatih z dvigom plač povečala kupna moč. Veliko je bilo naložb iz EU in novih tovarn. Vučić, ki mu je za zmago med drugim čestital Vladimir Putin, hoče imeti še naprej dobre odnose tako z EU kot z Rusijo. 66 odstotkov srbskega izvoza je šlo lani v EU, samo štiri odstotke v Rusijo, zato pa od tam Srbija dobiva plin po zelo nizki ceni.