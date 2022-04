Onkološki inštitut bodo dogradili

Zaradi vse večjih prostorskih potreb ob naraščanju pojavnosti raka bodo Onkološki inštitut Ljubljana (OI) dogradili, so včeraj napovedali predstavniki inštituta in minister za zdravje Janez Poklukar. Generalna direktorica OI Andreja Uštar je povedala, da bodo na inštitutu s sredstvi, ki jih predvideva zakon o investicijah v zdravstvu, nadgradili stavbo H in ob njej zgradili dodaten stolp. S tem bodo zagotovili polovico dodatnega prostora, ki ga trenutno potrebujejo za optimalno delovanje. Po besedah ministra za zdravje bo predvideni stolp zagotovil 2000 kvadratnih metrov dodatnih površin, prav toliko dodatnih površin je predvidenih s širitvijo obstoječih stavb D, E in H. Ministrstvo je oba projekta že potrdilo in sta v fazi priprave potrebne dokumentacije. Naložbi sta ocenjeni na 13 do 19 milijonov evrov. Poklukar je ob tem izpostavil, da so leta 1997 odkrili 8600 novih primerov raka, v zadnjem času pa se je pojavnost raka povečala za dvakrat. Uštarjeva je sicer poudarila, da skupaj z ministrstvom razmišljajo, da bi na dolgi rok preselili prostore inštituta na drugo lokacijo. Strokovna direktorica OI Irena Oblak je spomnila na manjše število odkritih primerov raka v času epidemije covida-19. »Ti bolniki nekje so in jih še nismo odkrili,« je dejala. sta