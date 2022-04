Varovanci Mitje Šivica so v letošnjem državnem prvenstvu večji del posla opravili že v polfinalu končnice. V njem so v dveh tekmah premagali Jesenice, toda tudi v sobotno prvo finalno tekmo so, čeprav je bila to za kranjske hokejiste sploh prva v članski konkurenci, vstopili brez podcenjevanja. Temu primeren je bil na koncu tudi izid 7:0. V prvi tretjini so domači hokejisti dokaj uspešno zaprli vse poti do svojih vrat, edini zadetek je že v drugi minuti dosegel Aljoša Crnović, v drugi pa je do izraza prišla večja kakovost ljubljanske ekipe. Domača mreža se je zatresla štirikrat, dvakrat je bil uspešen Guillaume Leclerc ter po enkrat Tadej Čimžar in Sebastien Piche, ki je v zadnji tretjini tudi postavil končni izid.

»Po izpadu iz lige ICE smo zadnje dni dobro trenirali, najbolj pa sem bil zadovoljen s pristopom. Odnos je bil pravi v dvobojih, drsanju, odgovornosti. Toda za nami je šele ena tekma, ponoviti moramo še eno podobno, saj bomo igrali na svojem ledu, kjer ne smemo razočarati svojih privržencev,« ne želi Mitja Šivic, trener ljubljanske ekipe, ničesar prepustiti naključju. Podobno razmišlja tudi kapetan Žiga Pance, ki je v letošnji sezoni že dvignil pokal, namenjen najboljši ekipi v pokalnem tekmovanju. »Zavedali smo se, da moramo v tekmo vstopiti kot na vseh tekmah v ligi ICE. Ker je kranjsko igrišče manjše od našega v Tivoliju, smo morali biti še toliko bolj previdni. Na prvi tekmi smo izkoristili napake kranjske ekipe, ki si zasluži vse pohvale za borbeno igro, toda to je bila šele prva stopnička na poti do naslova državnih prvakov. Vsekakor bomo nocoj naredili vse, da bo to naša zadnja tekma v sezoni,« obljublja Pance.

Z bolj skromnimi cilji v Ljubljano prihajajo Kranjčani. V polfinalu končnice so na najboljši mogoč način izkoristili dejstvo, da sta se v drugem polfinalu pomerili najboljši slovenski ekipi, in v le eni tekmi v gosteh premagali Slavijo Junior. Vendar zmaga Triglava niti ni bila presenečenje, saj brani prvo mesto v mednarodni hokejski ligi IHL, v finalu tega tekmovanja pa se bodo z ekipo iz Zaloga pomerili tudi v letošnji sezoni. Prva tekma bo že to soboto v Zalogu. »Z izjemo Anžeta Terlikarja še nihče iz naše ekipe ni igral v finalu članskega državnega prvenstva. Dokler je šlo, smo dobro zapirali igro pred svojimi vrati, v drugi tretjini pa je že prišla do izraza naša utrujenost. V Tivoliju se bomo borili po svojih najboljših močeh, igrišče je večje, Olimpija igra hitrejši hokej od nas, hitrejše so tudi reakcije njenih hokejistov in tu je bila v soboto glavna razlika,« je pred nocojšnjo tekmo dejal Gorazd Drinovec, trener hokejistov Triglava.

Če bo nocoj zmagala ljubljanska ekipa, bo to njen sedemnajsti naslov državnega prvaka, pri trinajstih so Jeseničani, ki so bili prvi v lanski sezoni, medtem ko v predlanski zaradi epidemije covida-19 nismo dobili prvaka.