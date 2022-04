V zadnjih dveh tednih so bile v nogometnem svetu v ospredju reprezentance. Nekatere so odločale o zadnjih potnikih na svetovno prvenstvo, znanih jih je že 29, še tri pa bodo junija, spet druge, kot denimo Slovenija, so premor izkoristile za pripravljalne obračune. Minuli konec tedna so se klubska tekmovanja z državnimi prvenstvi znova vrnila, do konca sezone pa ne bo več prekinitev. Kot tudi ne v ligi prvakov, v kateri klube čakajo četrtfinalni obračuni. Danes so bosta pomerila Manchester City in Atletico Madrid Jana Oblaka ter Benfica in Liverpool, jutri pa Villarreal in Bayern ter Chelsea in Real Madrid. Povratne tekme bodo že prihodnji teden.

Simeone stavi na Oblaka

Manchester City na angleškem prvenstvu še naprej vodi in je na poti do četrtega naslova državnega prvaka v zadnjih petih letih, a se je njegova prednost v zadnjem obdobju močno zmanjšala. V naslednjih dveh tednih bo na kocki praktično vsa njihova sezona. Moštvo trenerja Pepa Guardiole po prvi četrtfinalni tekmi proti Atleticu Madridu v ligi prvakov čaka derbi proti Liverpoolu, ki na angleškem prvenstvu zaostaja za vsega točko. Sledi povratni obračun proti Janu Oblaku in soigralcem, nato pa znova Liverpool, le da tokrat v polfinalu pokala FA. City je sicer generalko pred pomembnimi tekmami opravil dobro, saj je z 2:0 porazil Brunley. »Če te v tem obdobju sezone čakajo tako pomembne tekme, potem to pomeni, da si do zdaj naredil nekaj dobrega. Trdo smo garali, da smo v takšni situaciji. In ne le letos, praktično vsako sezono. To pove veliko o ekipi in celotnem klubu. Po zmago bomo krenili na prav vsaki tekmi, vsak nasprotnik pa bo neverjetno težak. A razmišljali bomo zgolj o prihajajočem. Najprej Atletico, nato Liverpool in tako naprej,« pravi Pep Guardiola.

Dvoboj proti Atleticu za Manchester City, ki si tako želi premierne lovorike v ligi prvakov, nikakor ne bo lahek. Španski prvak je namreč v zadnjem obdobju ujel izvrstno formo in je z uspehom s 4:1 proti Alavesu vknjižil že šesto zaporedno zmago na vseh tekmovanjih. »Ne vidim razloga, zakaj bi se morali ustaviti ali igrati kakor koli drugače, kot igramo na španskem prvenstvu. Je pa res, da ima liga prvakov poseben draž in da bo nasproti nas stalo izjemno moštvo, ki ga zelo spoštujemo,« razmišlja Diego Simeone, ki bo na stadionu Etihad v Manchestru močno stavil na slovenskega vratarja Jana Oblaka.

Nunez grozi Liverpoolu

Pomembne dni ima pred seboj tako kot Manchester City tudi Liverpool, le da imajo igralci trenerja Jürgena Kloppa vsaj na papirju lažje delo v ligi prvakov. Žreb jim je namreč za nasprotnika določil portugalsko Benfico, s tem pa izjemno vročega urugvajskega napadalca Darwina Nuneza, ki ga bodo v svoje moštvo poleti skušali zvabiti številni evropski velikani. Nunez je zabil odločilen gol na povratnem obračunu osmine finala proti Ajaxu, znova pa je bila natančen na domačem prvenstvu na zadnji tekmi proti Bragi, sicer z enajstih metrov, a to Lizbončanom na koncu ni pomagalo, saj so izgubili z 2:3, s tem pa se je končal njihov niz devetih tekem brez poraza na vseh tekmovanjih. Benfica sicer v moderni dobi lige prvakov nikdar ni prišla dlje od četrtfinala. Nazadnje je v tem delu tekmovanja izpadla v sezoni 2015/16, ko je bil boljši Bayern. »Vemo, da bi lahko proti Bragi igrali bolje, a moje moštvo je v zadnjem obdobju močno napredovalo. Zato proti Liverpoolu ne bomo izobesili bele zastave. Trener angleškega moštva Klopp bo preučil naš zadnji spodrsljaj, zato moramo biti boljši. Kar lahko zagotovim, je to, da bo moje moštvo po porazu proti Brago znalo reagirati,« pravi trener Benfice Nelson Verissimo.

Kljub zmagi z 2:0 proti Watfordu na zadnji tekmi Liverpool ni blestel, a je v paru z Benfico izrazit favorit. Moštvo trenerja Jürgena Kloppa je na zadnjih 17 tekmah na vseh tekmovanjih klonilo le na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Interju, a poraz ni bil usoden, zmagalo pa na zadnjih sedmih gostovanjih ter ob tem ni prejelo niti enega gola. »Ljudje so govorili, da bo tekma proti Watfordu lahka, a smo videli, da ni bila niti približno. Isti ljudje nas že vidijo v polfinalu lige prvakov, ker smo v četrtfinalu za nasprotnika dobili Benfico. Tega ne razumem. Benfica je zelo močna, še posebno, če jim dovoliš prostor, da se razletijo po igrišču. Naša glavna naloga bo, da jim to preprečimo,« je zaskrbljen Jürgen Klopp.