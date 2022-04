Razstava spominov na bosansko begunsko krizo

Letos mineva 30 let od začetka vojne v BiH in prihoda pregnancev v Slovenijo, kar bodo v Ljubljani zaznamovali s številnimi dogodki vse do avgusta pod skupnim imenom Zgodilo se je čisto blizu nas. Osebni spomini pregnancev odpirajo okno v njihov beg pred tridesetimi leti.