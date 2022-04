Centralni bankirji v boju z inflacijo

Prejšnji teden je bil objavljen podatek, da je inflacija v Evropi dosegla 7,5 odstotka. Največ so k njeni rasti prispevale cene energentov, ki so se v zadnjem letu v povprečju podražili za 12,5 odstotka. V ZDA znaša zadnji podatek o letni inflaciji 7,9 odstotka. Vsak dan na naftnem trgu povpraševanje presega ponudbo za kakšnih 2 milijona sodčkov nafte. Inflacijo generirata vse dražja hrana ter presežno povpraševanje nad ponudbo v storitvenih sektorjih. Kako se bodo odzvale centralne banke? FED je dvignil ključno obrestno mero z 0,25 na 0,5 odstotka, naslednji dvig pa bi lahko bil celo za 0,5 odstotka, sledilo naj bi do osem dvigov po 0,25 odstotka. Lahko se zgodi, da bomo konec leta videli v ZDA ključno obrestno mero med 2,5 in 3 odstotki. Donos triletne ameriške obveznice se giblje okoli 2,6 odstotka, desetletne pa okoli 2,3. Donos dveletne nemške obveznice se giblje okoli negativne ničle, medtem ko znaša zahtevana donosnost desetletne več kot 0,5 odstotka. ECB razmišlja o dveh dvigih obrestne mere.