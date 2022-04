V Zagorju nadzor nad vodenjem psov

Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v okviru svojih pristojnosti do petka, 8. aprila, izvajajo akcijo nadzora nad vodenjem psov na javnih površinah v občini Zagorje ob Savi. Akcija je osredotočena predvsem na mestni park, Evropark in druge večje javne površine. V odloku o javni snagi ter čiščenju in urejanju javnih in drugih površin na območju občine Zagorje ob Savi so navedene prepovedi v zvezi z vodenjem psov in puščanjem iztrebkov; za fizično osebo, ki za psom ne odstrani iztrebkov, je predpisana globa v višini 100 evrov. Občane zato tako Občina Zagorje ob Savi kot Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje pozivata, da na javnih površinah pse vodijo na povodcih, odstranijo njihove iztrebke ter spoštujejo prepovedi in omejitve v parku. rt