Ljubljanski turizem se pobira, a počasi

Mestna občina Ljubljana je predvsem zaradi slabe prodaje občinskih nepremičnin in manjših vplačil komunalnega prispevka lani ustvarila za okoli 40 milijonov evrov manj prihodkov. Statistike o nočitvah in prihodih turistov v letu 2021 kažejo izboljšanje glede na leto prej, a so še vedno bistveno slabše od predkoronskega leta 2019.