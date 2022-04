Niti domačini zaselka na Krasu v bližini znanega Štanjela v soboto popoldne niso zaznali nič posebej pretresljivega. Rešilno vozilo in kasneje nekaj civilnih avtomobilov. Očitno je šlo za kriminaliste, ki v Kobjeglavi še vedno preiskujejo nasilno smrt 57-letnega moškega.

Pa vendarle se je po Kobjeglavi, kot so poročale Primorske novice, v nedeljo razširila vest, da so v njegovi lastni hiši našli truplo domačina Darka G. Njegova hiša je v starem delu vasi, nedaleč od kapelice. Pokojni naj bi v tej hiši odraščal, se nato preselil v Komen, pred časom pa spet nazaj v Kobjeglavo. Časnik je poročal, da domačini o pokojnem niso vedeli prav veliko, da se je držal bolj zase v hiši, obdani z visokim zidom, zaraščenim s trto. Truplo naj bi našel prav eden od domačinov.

Na policijski upravi Koper so potrdili, da poškodbe trupla kažejo na to, da je 57-letnik umrl nasilne smrti. Več si je javnost obetala od današnje izjave vodje kriminalistov na PU Koper, a je Primož Ogrinc zgolj ponovil že znano. Očitno policija še išče sledi, ki bi lahko vodile do osumljenca. »V soboto popoldne smo bili obveščeni, da je bil v stanovanjski hiši v Kobjeglavi najden mrtev moški. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti. Pri ogledu so ugotovili, da gre za 57-letnega moškega, ki je umrl nasilne smrti. O ugotovitvah sta bili obveščeni dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka, ki sta se udeležili ogleda. Ker trenutno še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, vam več informacij ne moremo posredovati. Hkrati bi pozvali vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, da to sporočijo na interventno telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200,« je dejal Ogrinc. Na vprašanje o morebitnih sledeh in preteklosti pokojnega pa odvrnil enako, češ da preiskava še poteka.