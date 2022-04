Koper. Na koprskem okrožnem sodišču je na sojenju trojici zaradi ugrabitve pokojnega Danijela Božića pričala sestra žrtve. Ta je opisala, da je Božića v posle s trojico vpletel Žarko Tešanović, svoje za trojico obremenjujoče pričanje pa je večinoma oprla na informacije, ki jih je dobila prav od Tešanovića.

Pokojni brat je začel voziti Tešanovića in zanj opravljati druge prevoze, potem ko je ostal brez dela. To je bilo le nekaj mesecev pred njegovim izginotjem, je izpovedala sestra žrtve. Njej ni bilo všeč, da se brat druži s Tešanovićem, saj se je ta ukvarjal z nezakonitimi posli, a ji je Danijel obljubil, da bo z njim prenehal sodelovati, takoj ko dobi nazaj denar, ki mu ga je Tešanović dolgoval, je povedala.

Prav Tešanović pa je po njenih besedah Danijela odpeljal v smrt. Pot z avtomobilom, ki bi se morala končati v Trstu, kjer naj bi se sestali s »Kadivčevimi ljudmi«, se je namreč zaključila v Ankaranu, kjer so Božića ugrabili, kasneje pa so ga našli mrtvega zaradi nasilne smrti na Gorenjskem. Brat po mnenju priče v Ankaran ni odšel prostovoljno, saj naj bi sumil, da se nekaj pripravlja. Lokacijo naj bi Kadivčevi izbrali zaradi odsotnosti kamer. V Ankaranu so bili prisotni Klemen in Blaž Kadivec, Bojan Stanojević in Drejc Kovač, je priča navedla informacije, ki jih je dobila od Tešanovića.

Ozadje ugrabitve naj bi bilo za okoli milijon evrov droge, ki naj bi jih ukradli Klemnu Kadivcu, pri čemer so verjeli, da je Božić »pobasal denar«. Kadivčevi naj bi po besedah priče kasneje tudi vdrli v njihovo drvarnico in odnesli neke torbe, menda zato, ker so se bali, da bi policija utegnila kaj zaseči v prihajajoči hišni preiskavi.

Pred tem je sodnica Nataša Tomazini Tonejc začasno izločila postopek zoper obtoženega Klemna Kadivca. Ta je namreč sodišče v petek po zaključku delovnega časa obvestil, da zaradi porušenega zaupanja preklicuje pooblastilo za zastopanje svojemu dosedanjemu odvetniku Dejanu Markoviću. Sodnica je Kadivcu postavila zagovornika po službeni dolžnosti, obenem pa mu naložila plačilo stroškov njegove privedbe na današnji narok.

Obtožnica Klemnu Kadivcu, črnogorskemu državljanu Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću očita, da so skupaj s še neznanima storilcema podrobno načrtovali ugrabitev pokojnega Božića in poskušali ugrabiti Žarka Tešanovića z namenom, da jima povzročijo najmanj hude poškodbe. S tem naj bi ju prisilili, da opustita posle s prepovedanimi drogami, in izsilili informacijo o tem, kje je ukradeno blago oziroma denar.

Petintridesetletnega Božića so decembra 2019 po tistem, ko je dobra dva tedna prej izginil v Ankaranu, našli mrtvega v okolici Naklega pri Kranju, umrl pa je zaradi nasilnega dejanja.