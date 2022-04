In nedeljske volitve so bile prve po letu 2012, ki so zanimive tudi s tega vidika. Podobnih operacij ne zdržijo niti druge demokracije, ne na Madžarskem ne na Poljskem. Torej gre za centralizacijo moči, ko nimaš želje volilcev, da bi kaznovali vodjo, ker v njem vidijo predvsem garanta ekonomskega napredka in stabilnosti ter predvsem branilca nacionalnih interesov, kakor jih oni interpretirajo in dojemajo. To prevlada nad neodvisnimi institucijami, nad spoštovanjem človekovih pravic, nad svobodo medijev. Njegovi volilci pa tudi verjamejo, da nič od tega ni funkcioniralo že prej. Češ da so tudi prej bili mediji pristranski in da se v resnici ni nič spremenilo. x Večer v soboto