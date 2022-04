Če pogledamo zdravstvo, o katerem govori spoštovani primarij v luči korona krize, je zelo zgovoren podatek, da je bil delež zdravljenja v zasebnih ambulantah in zasebnih bolicah po Evropi minimalen. Ker se pač tako zdravljenje ne splača oziroma ne prinaša profita. In to je sodobno. Spomnim se še, da je bilo naše zdravstvo med vzorčnimi modeli za učinkovito in uspešno zdravstvo. Vsi so si ga želeli videti in kolikor mogoče posnemati. A to ni bilo sodobno zdravstvo, zato ga je bilo treba čimprej uničiti. Pri nas je začela uničevati oziroma posodabljati prva Janševa vlada in nje prvi zdravstveni minister dr. Bručan. Takrat so se množičo začele pojavljati koncesije za zobozdravnike, očesne zdravnike, počasi pa tudi za druge stroke. To je pripeljalo do temeljitega poslabšanja stanja nege zob, a to moramo požreti, ker je to sodobno.

V času druge Janševe vlade je k nam prišla svetovat ameriška zdravniška zbornica, ki naj bi nam pomagala posodabljati zdravstvo. Ameriški zdravstveni sistem je dokazano med najslabšimi na svetu, je pa verjetno sodoben. Dr. Fortuna sicer omenja, da bi bilo za sodoben zdravstveni sistem potreben temeljit družbeni dogovor, s stalnim in temeljitim nadzorom poslovanja. Kršenje bi moralo biti sankcionirano. In tu smo pri stalem problemu pri nas, saj se načrtno ukinja ali pa omejuje vsaka kontrola tega »sodobnega« dela. In tu spet prednjačijo Janševe vlade.

Primariju dr. Fortuni sporočam, da se z njegom »sodobnim« konceptom zdravstva pri nas ne strinjam. Če pogledamo koncept zdravstva strank SDS in Nove Slovenije, predvidevam, da je dr. Fortuna član ene od teh strank. Obe želita dokončno uničiti še tiste zametke dobrega javnega zdravstva, ki ga še imamo.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki